Esame di maturità classica | «La nuova prova? Era ora Tradurre è bene ma capire è meglio»

Maturità 2019 - Esame di Stato/ Notte prima degli esami : guida alla 'sopravvivenza' : Maturità 2019, Notte prima degli esami: guida alla 'sopravvivenza' per gli studenti. Come superare la Notte più lunga della vostra vita.

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - l'obiettivo segreto della seconda prova al classico : MATURITÀ 2019, Esame di Stato: la nuova seconda prova del liceo classico svela un obiettivo non dichiarato: non conta capire un testo, ma solo assemblarlo

MATURITÀ 2019 - Esame DI STATO MIUR/ Mai così tanti ammessi : è record : MATURITÀ 2019, meno 2 giorni dagli Esami di STATO MIUR: tototracce in Prima Prova, i possibili temi. La prova orale spaventa il 70% degli studenti

Come bisogna vestirsi all’Esame di maturità? : (foto: LaPresse -Stefano De Grandis) Se sei uno studente e mercoledì 19 giugno dovrai tornare sui banchi di scuola per affrontare la prima prova degli esami di maturità, avrai già tanti pensieri in testa: tra questi, una piccola importanza avrà di certo quale outfit scegliere per i fatidici giorni dell’esame. Come ti avranno già detto i tuoi insegnanti, l’ideale sarebbe una camicia, ma jeans e t-shirt vanno benissimo. ...

Maturità 2019 - Esame di Stato Miur/ Tototema 'boom' : possibili tracce in Prima Prova : Maturità 2019, meno 2 giorni dagli Esami di Stato Miur: tototracce in Prima Prova, i possibili temi. La Prova orale spaventa il 70% degli studenti

Maturità 2019 - l’Esame di Stato secondo Clemente Russo : “Concentrati come alle Olimpiadi” : come studiare per la Maturità 2019? Il campione italiano di boxe Clemente Russo, portabandiera della delegazione italiana ai Giochi europei di Minsk, ha risposto alle domande di Google sull'esame di Stato con aneddoti e consigli per superare al meglio le prove d'esame senza stress: "È una una finale olimpica, una passerella. Bisogna essere forti e impegnarsi a fare il botto".

MATURITÀ 2019 - Esame DI STATO/ Cambiamenti Miur spaventano : prova orale la più temuta : ESAME di STATO Miur, attesa per la MATURITÀ 2019: la prova orale spaventa il 70% degli studenti ma anche la prova multidisciplinare semina terrore.

Maturità 2019 - Esame di Stato Miur/ Prima Prova - parere politico nel tema : sì o no? : esame di Stato Miur, tutto pronto per la Maturità 2019: Prima Prova, Analisi del Testo ultima scelta? Le preferenze degli studenti e tototema.

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - 3 buste e una prima prova con Guccini e Buzzati : MATURITÀ 2019: si avvicina l'Esame di Stato, con i nuovi cambiamenti nella prima prova e al colloquio. Il segreto è quello di sempre, essere se stessi

Cosa fare dopo la maturità? Il futuro preoccupa più dell'Esame : Quasi un maturando su due ancora non sa Cosa farà dopo il diploma. Se solo il 21% ha già optato per iniziare a lavorare la...

I temi che potrebbero uscire all'Esame di maturità : Giugno mese si esami. Su tutti, l'esame di maturità. Una classe speciale quella di quest'anno perché la prima a contare tra gli esaminandi chi è nato nel 2000 e che, supponiamo, si approcci all'ultima prova esattamente come tutti gli altri, quindi con la stessa ansia. La prima prova della maturità 2019 è prevista la prossima settimana, mercoledì 19 per l'esattezza, e si tratta, per tutti, del tema. Scuolazoo, la community online di studenti più ...

MATURITÀ 2019 - Esame DI STATO MIUR/ Studenti scaramantici tra santini e talismani : MATURITÀ 2019, ESAME di STATO MIUR: impazza il toto-traccia, tra i grandi classici e il possibile tema su Greta Thunberg e l'ambiente.

MATURITÀ/ Esame di Stato - seconda prova al classico : tutte le cose da non dimenticare : MATURITÀ, i consigli di una docente agli studenti che affronteranno la prova della traduzione dal latino e dal greco dell'Esame di Stato.

Maturità 2019/ Orale Esame di Stato - annuncio Miur : come si svolgerà? Protesta social : Maturità 2019, Esame di Stato: come si svolgerà la prova Orale? Attesa per l'annuncio del Miur alle 16.00 di oggi sui propri canali social.