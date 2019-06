Bouquet nero | tattoo obbligatorio ed eccessi a non finire | le nozze-show dei vip

caffeinamagazine

(Di martedì 18 giugno 2019) Molti non hanno dubbi: è il matrimonio più eccentrico dell’anno. Stiamo parlando delledi Sergio Ramos e Pilar Rubio. Il calciatore bandiera del Real Madrid e la bella presentatrice tv si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Siviglia e, prima ancora di scendere nei dettagli, sono emblematiche le parole dello sposo: “Sono stato a tanti matrimoni – ha detto simpaticamente subito dopo la cerimonia – ma nessuno impressionante come il mio”. I festeggiamenti, come riporta Oggi, sono poi proseguiti nella villa di lui. La coppia, una delle più glamour del calcio mondiale, è insieme da sette anni e, dopo tre figli (Sergio, Marco e Alejandro, ndr) ha deciso di pronunciare il fatidico sì. Pilar, sguardo magnetico e fisico da modella, ha indossato un abito firmato dallo stilista libanese Zuhair Murad e, dettaglio che ha lasciato davvero tutti stupiti, stringeva tra le mani un ...

bimbadiperisic : brutto, orribile, inguardabile il bouquet nero della (ora) moglie di sergio ramos - ehiRicardo : Sergione sempre un grande gnocco, Pilar sinceramente non mi piaceva, poi il bouquet nero ?????? #BodaSergioRamos - cvncelo : Io devo ancora capire il motivo del bouquet nero con tre fiori a caso. Bianco o perla sarebbe stato bellissimo col suo abito -