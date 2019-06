Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019

davidemaggio

(Di martedì 18 giugno 2019) Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri,17, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tower Heist: Colpo ad alto livello ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno in prima serata di Salvo Sottile con Prima dell’Alba ha ottenuto .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Suspect – Presunto Colpevole ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sul Nove il film Prima o ...

zazoomblog : Ascolti Tv Lunedì 17 giugno - #Ascolti #Lunedì #giugno - Noovyis : Un nuovo post (Ascolti tv di ieri sera: ecco qual è stato il programma più visto di lunedì 17 giugno) è stato pubbl… - lumaca4377 : RT @AlexLor17091745: @QRepubblica @VauroSenesi credo che il Sig. Porro inviti Vauro per fare ascolti, sfrutta il fatto che gli italiani il… -