Ascolti Poletti-Bisti e Marangoni | i dati del mattino estivo di Rai1

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). I debutti del daytime di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (lunga presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...