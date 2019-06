Un robot del MIT che sa se un oggetto è morbido o tagliente prima di afferrarlo

Pesaro Film Festival - “L’era di Jeeg robot” : così i film di genere salveranno l’industria del cinema italiano (o no?) : Non c’è cinema senza autori… e senza generi. Al 55esimo Pesaro film Festival fanno sul serio. Il dibattito sì, e sarà il 22 giugno dalle 10 del mattino ad libitum. E pure un librone monografico intitolato: Ieri, oggi e domani – Il cinema di genere in Italia, edito da Marsilio. Tra le pagine e gli interventi qualche certezza e molte speranze sul cinema di genere nella traballante industria cinematografica italiana attuale. Un capezzale sempre ...

5G - Intelligenza Artificiale - privacy e robot : ecco le 10 tendenze del settore tecnologico : Per aziende e consumatori è importante essere consapevoli delle tendenze tecnologiche sia per gli investimenti e l’acquisto dei prodotti, sia per essere al corrente dei propri diritti in ambito privacy, ad esempio. In quest’ottica BDO, organizzazione internazionale di revisione e consulenza aziendale, ha elencato i 10 trend che caratterizzeranno e guideranno il settore della tecnologia nei prossimi anni. ecco quali sono. ...

Love - Death & robots : Netflix annucia la seconda stagione della serie tv : Poche serie Netflix sono state memorabili come Love, Death & Robots, forse solo Black Mirror. I fan dello sci-fi, degli anime, dei fratelli (ops, sorelle) Wachowski, di Matrix e di Blade Runner avranno pane per i loro denti. La serie antologica è ancora firmata David Fincher regista di Se7en, Fight Club, ma anche Zodiac, Il curioso caso di Benjamin Button, The Social Network e Tim Miller, genio dietro al successo del film di Deadpool e che ...

Il robot RoboRaise osserva i bicipiti delle persone e le aiuta a sollevare oggetti : I ricercatori del MIT hanno messo a punto RoboRaise, un braccio robotico capace di aiutare un essere umano nei lavori manuali, seguendo i suoi movimenti. Il concetto è quello della collaborazione, che le persone in carne e ossa fanno in maniera naturale. Basti pensare, ad esempio, a due persone che trasportano insieme un oggetto pesante e ingombrante come un tavolo o un divano: coordinano istintivamente i movimenti, ricalibrandosi costantemente ...

robot aspirapolvere : cosa è importate sapere ai fini della scelta? : Trovare il tempo per pulire i pavimenti di casa quando si hanno mille impegni di lavoro e familiari non è

NASA - alla riconquista della Luna con i robot : investiti 254 milioni di dollari in partnership commerciali : La NASA ha assegnato i primi contratti, per un totale di circa 254 milioni di dollari, per inviare robot sulla Luna fra il 2020 e il 2021, tutto questo in vista di una nuova missione con astronauti. L’annuncio dalla stessa agenzia spaziale sul proprio sito. “Le partnership commerciali contribuiranno ad aumentare l’innovazione e a ridurre i costi per il contribuente americano“, ha dichiarato l’amministratore capo ...

Giovanni Buttarelli al Wired Next Fest : “Un manifesto del Gdpr per robotica e Ai” : Giovanni Buttarelli (foto: Zoe Vincenti) Un maniFesto per preparare gli europei al futuro della privacy. Il garante europeo dei dati personali, Giovanni Buttarelli, ha annunciato sul palco del Wired Next Fest la volontà di Festeggiare un anno di Gdpr, il regolamento europeo dei dati personali, con una pubblicazione da consegnare ai cittadini europei. “Sto già pensando al dopo Gdpr – ha raccontato Buttarelli – perché questo ...

Ford : robot e guida autonoma per le consegne a domicilio del futuro : Ogni giorno nel mondo vengono gestiti miliardi di pacchi e spedizioni, in numero nettamente superiore anche solo rispetto a qualche anno fa. Questo è dovuto principalmente al boom delle vendite online che ha portato alla nascita di piattaforme di vendita sul web spingendo milioni di persone a fare i propri acquisti direttamente online. La diffusione sempre più ampia dello shopping online, tuttavia, ha incrementato notevolmente il numero ...

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Mr robot 4 - Pennyworth - Riverdale 3b e le altre serie Premium del 2019 : Calendario serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

Da Amazon ai rider robotizzatiFood delivery - è caos normativo : caos per i riders e le conseguenze che potrebbero derivare dopo l'inserimento nel settore di Amazon. La soluzione (relativa) sarà comunque pesantemente influenzata dall'esito delle prossime elezioni Segui su affaritaliani.it

Bale shock - la gabbia dorata del calcio : “siamo robot - le squadre controllano le nostre vite. Ci impongono qualsiasi cosa” : Dichiarazioni shock rilasciate da Gareth Bale nelle ultime ore: il calciatore gallese porta alla luce l’insoddisfazione per le troppe pressioni, i ritmi frenetici e il poco controllo della propria vita da calciatore Cosa vuoi fare da grande? Il calciatore. Questa frase l’abbiamo detta, o l’abbiamo sentita dire probabilmente tutti. Trasformare la passione per il pallone in un lavoro, guadagnare soldi a palate, vestire la ...

Boom di robot nelle industrie italiane : +11 - 5% - meglio della Cina : Forte accelerazione nell’ultimo biennio, in coincidenza con il varo del piano di incentivazione fiscale per i beni 4.0. Lo scatto italiano è ancora più ragguardevole se parametrato a quanto accade nel resto del mondo, dove invece il tasso di crescita globale è stato, nel 2018, di appena l’uno per cento...

Oltre novemila robot all’anno (+11 - 5%). L’Italia va più veloce della Cina : Forte accelerazione nell’ultimo biennio, in coincidenza con il varo del piano di incentivazione fiscale per i beni 4.0. Lo scatto italiano è ancora pià ragguardevole se parametrato a quanto accade nel resto del mondo, dove invece il tasso di crescita globale è stato, nel 2018, di appena l’uno per cento...