Sonno | bastano tre settimane per recuperare un buon sonno

(Di lunedì 17 giugno 2019) Per i «nottambuli» non è facileilperduto. Sono abituati a tirare tardi: amano uscire con gli amici e sono sempre gli ultimi a rincasare. Guardano una puntata dopo l’altra della loro serie preferita, controllano i social e scrivono messaggi fino a notte fonda, o ancora si perdono nel loro libro preferito: per loro non arriva mai l’ora di spegnere la luce. Quando arriva il mattino, che abbiano dormito sette oppure due ore, devono alzarsi e cominciare la giornata lavorativa o di studio. E non è per niente facile riuscirci, quando non si riposa adeguatamente. I ritmi biologici endogeni dei «nottambuli» li predispongono a seguire un ciclo-veglia insolitamente posticipato, con conseguenze negative per la salute e l'umore, prestazioni peggiori rispetto ai «mattinieri» e aumento dei tassi di mortalità. Ma ...

