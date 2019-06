ROMA BAR SHOW prima edizione Roma | 23 e 24 settembre 2019 c o Palazzo dei Congressi

Europei U21 – Come sta Zaniolo? Il giocatore della ROMA colpito in testa - portato via in barella : Zaniolo esce dal campo in barella: esordio col… botto per l’azzurrino agli Europei U21 L’esordio agli Europei U21 non è stato dei migliori per Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma è stato infatti coinvolto in uno scontro di gioco col portiere della Spagna. Zaniolo è stato colpito violentemente in testa e dopo i primi immediati soccorsi ha ripreso a giocare apparentemente senza problemi. Dopo qualche minuto, però, il ...

Sette imbarcazioni ROMAne e 8mila reperti storici : a Pisa apre il Museo delle Navi Antiche : Domenica 16 giugno sarà inaugurato a Pisa il Museo delle Navi Antiche alla presenza del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Dopo 20 anni di restauro, saranno esposte Sette Navi romane insieme a 8mila reperti storici, risalenti al III-VII secolo a.C. In serata il Museo sarà aperto gratuitamente in occasione della "Luminara di San Ranieri", la grande festa che ogni anno anticipa i festeggiamenti per il santo patrono.Continua a leggere

Cinema e Drink : ANDREA GAIL ispirato a “La Tempesta Perfetta” - di Dario Paolucci - barmanager del Wisdomless Club di ROMA : Drink: ANDREA GAIL (ispirato al film “La Tempesta Perfetta”, di Wolfgang Petersen, 2000) BARMAN: Dario Paolucci, barmanager del Wisdomless Club di Roma INGREDIENTI: 4 cl bourbon Jefferson’s Ocean 2 cl whiskey Teeling Float di whisky Laphroaig Lore Zucchero Bitter al cardamomo Gocce di soluzione salina Bicchiere: Old Fashioned Garnish: scorza di limone Dario Paolucci barmanager del Wisdomless Club di ...

Paola Comencini e il conto choc in un bar di ROMA : «75 euro - un covo di ladri». E mostra lo scontrino : Che Roma sia una delle città più turistiche del mondo, è fuori dubbio: e spesso a farne le spese sono i cittadini Romani o chi nella Capitale ci vive per studio o lavoro. Quello...

Paola Comencini e il conto choc in un bar di ROMA : «75 euro - un covo di ladri» : Che Roma sia una delle città più turistiche del mondo, è fuori dubbio: e spesso a farne le spese sono i cittadini Romani o chi nella Capitale ci vive per studio o lavoro. Quello...

ROMA - Garbatella invasa dai rifiuti. La denuncia del titolare dello storico "Bar della ROMA" : «È un'agonia - chiediamo i danni» : Marco Albani, titolare dello storico "Bar della Roma" del quartiere Garbatella, è esausto e ha deciso di denunciare lo stato di degrado del municipio VIII con i cassonetti dei...

C’era una volta un clandestino - storia di Eltjon Bida : dal barcone al primo ROMAnzo. “Ma ora l’Italia è arrabbiata” : Era il 9 febbraio del 1991. Il crollo della statua di Enver Hoxha segnava l’inizio della caduta del regime comunista in Albania e dava il via alla grande fuga verso l’Italia. Fu il primo arrivo di massa di immigrati nel nostro paese: il 7 marzo in 27mila raggiunsero Brindisi, l’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con altre 20mila persone. Viaggi della speranza ai quali si affidò anche Eltjon Bida, arrivato in Italia nel 1995, a ...

La polizia va a sgomberare una baraccopoli a ROMA - ma era un set cinematografico : “Fermi, fermi! Cosa fate? Qui stiamo lavorando, non c’è niente da demolire”. Un’operazione anti degrado ha rischiato di mandare in fumo le riprese di un film. È successo a Roma sabato 8 giugno, nel quartiere Marconi, dove c’è stato un piccolo equivoco tra una troupe cinematografica e gli agenti del nucleo Pics decoro urbano della polizia di Roma Capitale. Lo riporta Il Messaggero:I vigili, dopo ...

Zoo - il nuovo ROMAnzo di Paola Barbato vi farà venire gli incubi : Da qualche mese la saga di Dylan Dog si sta avviando verso un disastro planetario. Una meteora è entrata nell’orbita terrestre e presto si schianterà sul nostro pianeta con delle ovvie conseguenze escatologiche che probabilmente vedranno il loro epilogo con il numero 400 della serie, in uscita alla fine di quest’anno. I danni della meteora sono già avvertibili e l’indagatore dell’incubo è in prima fila nel cercare di ...

Inizia da Bari “Start tour stadi 2019” di Ligabue che termina a ROMA : Reggio Emilia. «C’è il suono del nuovo album “Start” anche in alcuni brani di repertorio, soprattutto nella parte ritmica che

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! ROMA forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Nastri d’Argento - l’intervista di OM a Luca Barbareschi - il mattatore di “Dolce ROMA” : Peccato, Luca Barbareschi avrebbe meritato una candidatura ai Nastri d’Argento per il ruolo di Oscar Martello, il produttore cinematografico protagonista di Dolce Roma. Costantemente sopra le righe, titanico e narciso, gaglioffo e inaffidabile, disposto a passare sopra a tutto e sotto a tutto pur di centrare un successo al botteghino. È evidente che l’attore abbia plasmato questo personaggio mettendoci dentro qualcosa del suo naturale ...

Giro del Delfinato 2019 : chi parteciperà? Tutti i big al via. Presenti Chris Froome e ROMAin Bardet : Soltanto un paio di giorni alla partenza del Giro del Delfinato 2019, appuntamento di primo piano della stagione ciclistica che rappresenta la tradizionale tappa di avvicinamento al Tour de France e che vedrà impegnati sulle strade francesi diversi protagonisti della scena internazionale. Il percorso testerà la condizioni degli uomini più attesi con otto tappe e con un tracciato decisamente vario, nel quale troveranno spazio scalatori, ...

Ciclismo - ROMAin Bardet sarà il capitano dell’AG2R al Giro del Delfinato. Svelata la squadra per la corsa a tappe francese : sarà Romain Bardet il capitano dell’AG2R al Giro del Delfinato ed il francese, nella corsa di casa, avrà ambizioni di classifica generale: lo scrive cyclingnews.com, che ricorda come il corridore transalpino sia salito due volte sul podio ed abbia anche vinto una frazione nel 2015. Al via del Delfinato il meglio del panorama ciclistico mondiale, a partire da Chris Froome (Team Ineos), Richie Porte (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), ...