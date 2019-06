Renato Soru | disfatta Pd | Matteo Salvini diceva di noi cose irripetibili ma ha

liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019), presidente e amministratore delegato di Tiscali, ex governatore della Regione Sardegna, segretario regionale del Pd, votatissimo europarlamentare, non riesce a digerire il successo della Lega dima non risparmia critiche al suo partito che non è riuscito a contenerlo: "I

LaGrevia : @clorru Ah vabbè. Ma è la figlia di Renato Soru? Ma a Cagliari i consiglieri hanno il fisso? - Desantis1G : Assoluzione con formula piena per Renato Soru -