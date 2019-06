Nuove immagini arrivano dagli anelli di Saturno

Cyberpunk 2077 in Nuove spettacolari immagini tra Johnny Silverhand e Night City : Tra i grandi protagonisti dell'E3 2019 non possiamo di certo non citare Cyberpunk 2077, ultima fatica dell'acclamatissimo team di CD Projekt RED che ci trasporta nella distopica Night City e che in quel di Los Angeles ha attirato l'attenzione su di sé principalmente per due motivi.Da una parte la nuovissima demo mostrata alla stampa di cui vi abbiamo parlato in dettaglio nella nostra anteprima e dall'altra il nuovissimo trailer che ha rivelato ...

Final Fantasy VII Remake in una marea di dettagli tra 1st Class Edition - Deluxe Edition e Nuove immagini : Square Enix Ltd. ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all'E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all'E3 di questa settimana. Ecco tutti i dettagli del comunicato ufficiale di Square:Final Fantasy VII Remake è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia ...

Beyond Good and Evil 2 : disponibili Nuove informazioni - oltre ad una serie di immagini : Ubisoft ha da poco terminato il suo livestream dedicato a Beyond Good and Evil 2, nel corso del quale la compagnia francese ha condiviso con i fan nuove informazioni, oltre ad una serie di immagini.Come riporta Twinfinite, lo studio di sviluppo sta pian piano crescendo, attualmente le divisioni coinvolte sono Ubisoft Barcelona, Bordeaux, Mainz, Montpelier e Sofia, mentre un sesto studio si unirà al gruppo nei prossimi giorni. Abbiamo avuto modo ...

Control si mostra in Nuove imperdibili immagini di gioco per l'E3 2019 : 505 Games e Remedy hanno pubblicato alcuni imperdibili screenshot di Control, immagini pronte per l'imminente E3 2019, per cui capaci di delineare lo stato attuale dell'atteso titolo action-adventure.Control è alimentato dal motore grafico proprietario di Remedy, il Northlight Engine, e stando a queste immagini il gioco si mostra decisamente spettacolare e dettagliato.Il gioco offre un'esperienza sandbox che promette di regalare al giocatore un ...

Nelle Nuove immagini dal set de La Casa di Carta 3 l’azione è donna con Tokyo e Nairobi : nuove immagini dal backstage de La Casa di Carta 3 mostrano alcuni dei protagonisti della serie spagnola di Netflix nei nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma streaming il 19 luglio. Gli scatti arrivano dopo il nuovo teaser che ha mostrato il personaggio del Professore - la mente e la guida della rapina alla Zecca di Stato spagnola messa in scena Nelle prime due parti della serie - svelare il motivo per cui la banda si riunirà ed entrerà ...

Motori – Volkswagen Golf 2020 : le Nuove immagini non lasciano più dubbi sugli interni [FOTO] : La nuova generazione di Volkswagen Golf adotterà una filosofia minimalista che non si era mai vista nelle auto del produttore tedesco Solo qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un render che raffigura i futuri interni della nuova generazione di Volkswagen Golf 2020, in particolare la plancia con volante e schermi in bella mostra. Oggi, siamo in grado di mostrarvi le foto reali dell’abitacolo e degli esterni dell’ottava ...

Cannes 2019 : Nuove immagini da 'A Hidden Life' di Terrence Malick : ... non è perciò chiaro, anche alla luce dell'annuncio del nuovo minutaggio, se quella presentata a Cannes sarà la stessa versione che uscirà nei cinema di tutto il mondo. Protagonisti delle Nuove ...

Final Fantasy VII Remake tra le scuse di Yoshinori Kitase e Nuove splendide immagini : Oltre a MediEvil il grande nome dello State of Play di ieri sera è sicuramente quello di Final Fantasy VII Remake, un progetto che mancava dalle scene da ormai diverso tempo ma che inevitabilmente è molto atteso da tantissimi fan che non vedono l'ora di scoprire una data di uscita ufficiale che purtroppo continua a latitare. L'annuncio arriverà forse durante l'E3 2019?Attraverso una breve dichiarazione pubblicata sul PlayStation Blog, il ...

MediEvil si mostra in Nuove immagini e Sony rivela e promette novità e contenuti inediti : Come probabilmente saprete nel corso del nuovo episodio di State of Play mostrato solo alcune ore fa, Sony ha condiviso un nuovo trailer e rivelato la data di uscita del remake di MediEvil. Sir Daniele Fortesque risorgerà il 25 ottobre in esclusiva PS4 e a quanto pare potrà sfoggiare anche qualche novità per vecchi e nuovi appassionati.Su PlayStation Blog c'è infatti spazio per qualche immagine e per una breve presentazione del titolo. Molto ...

Motorola One Vision si mostra in Nuove immagini - mentre Moto Z4 passa dalla FCC : Motorola One Visione e Motorola Moto Z4 hanno sempre meno segreti grazie ai nuovi render e alle ultime indiscrezioni: il secondo dovrebbe essere passato anche dalla certificazione della FCC. L'articolo Motorola One Vision si mostra in nuove immagini, mentre Moto Z4 passa dalla FCC proviene da TuttoAndroid.

Napoli-Cagliari - il rigore c’era : spuntano Nuove immagini : Napoli-Cagliari, il rigore c’era: spuntano nuove immagini Napoli Cagliari rigore| Continuano le polemiche dopo il dubbio calcio di rigore concesso al Napoli ieri sera contro il Cagliari. Il direttore sportivo Carli a fine partita ha avuto uno sfogo pesante e il tutto non si è placato neanche il giorno dopo. Per questo motivo alcuni colleghi hanno provato a fare chiarezza, in particolare Fontani di Sky, esperto in termini di ...

Chernobylite ci trasporta a Chernobyl in Nuove immagini mentre continua il successo della campagna Kickstarter : Chernobylite è un survival horror fortemente incentrato sulla narrazione che si trova alle prese con una campagna Kickstarter che ha già raggiunto l'obiettivo minimo di $100.000, che attualmente ha raccolto quasi $170.000 e che con 5 giorni a disposizione punta a raggiungere ancora diversi stretch goal (mentre altri come quello per i sottotitoli in italiano sono già stati raggiunti).Oggi torniamo a parlarvi del titolo per mostrarvi delle nuove ...

Huawei P Smart Z con la sua fotocamera a scomparsa si mostra in Nuove immagini : Huawei P Smart Z, ossia quello che dovrebbe essere il primo Smartphone del colosso cinese a vantare una fotocamera frontale a scomparsa, si mostra in nuove immagini L'articolo Huawei P Smart Z con la sua fotocamera a scomparsa si mostra in nuove immagini proviene da TuttoAndroid.