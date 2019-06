Maurizio Sarri | un ex bancario sul tetto d' Europa

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quasi 30 anni di carriera con grandi soddisfazioni sul fronte della critica e nessun trofeo in bacheca, per poi trionfare con il suo Chelsea nella finale diLeague. Riavvolgendo il nastro della carriera di, 60 anni, oggi ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, si tratta del suo secondo titolo in assoluto: nella sua bacheca prima dell'League, infatti, era presente solo la Coppa Italia di Serie D vinta con il Sansovino, squadra di Monte San Savino (Arezzo) che ora gioca in Promozione.è arrivato tardi nel calcio che conta, futuro al quale era destinato fin da giovane: il toscano ha un passato da giocatore, nel ruolo di terzino, in seconda categoria. Sport che affiancava al suo vero impiego presso la Banca Toscana, l'istituto di credito per il quale fece esperienza in Inghilterra, Lussemburgo e Svizzera. In riferimento al precedente ...

