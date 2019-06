Incidente sulla provinciale Taranto-Statte | morto Pietro Cascione

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Incidente stradale sulla panoramica per Monreale - auto perde il controllo e si schianta : Un Incidente stradale si è verificato questa mattina tra Palermo e Monreale. Nel corso del sinistro, che si è verificato lungo la strada panoramica che da Palermo conduce sino alla cittadina normanna, è finita fuori strada una Fiat 500. Secondo quanto riporta BlogSicilia, l’impatto è avvenuto all’altezza della cosiddetta «curva di San Ciro». Non si conosce ancora se vi siano feriti. Sul posto l polizia municipale di Palermo e i ...

Incidente stradale a Giacalone sulla Palermo-Sciacca - un ferito grave : È di una persona ferita in maniera grave il bilancio di un Incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla SS Palermo Sciacca. Lo scontro è avvenuto all’altezza del bivio di Giacalone. A scontrarsi sono stati un forgone e un’automobile. C’è ferito grave trasportato d’urgenza in pronto soccorso tramite un elisoccorso. Su posto il 118, i carabinieri di Monreale e la polizia stradale. L'articolo Incidente stradale a ...

Terribile Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria : TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO] : Stamattina s’è verificato un Terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria ...

Incidente a Caposile sulla Jesolana : moto urta contro un’auto e finisce in un fossato - 1 morto : Incidente tra Portegrandi e Caposile, non lontano da Jesolo, in provincia di Venezia: un centauro è morto sul colpo dopo che con la sua moto ha urtato un'auto finendo poi in un fossato, Traffico bloccato sulla Jesolana: durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. In corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero della salma.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Morti due calciatori in un Incidente - le parole di Guardiola sulla Juventus - il filmino all’arbitro donna : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. calciatori Morti IN UN incidente – E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, ...

Incidente sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina : scontro tra 2 auto : Incidente stradale sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina nei pressi dell’uscita Per Vittoria. Lo scontro fronte laterale tra una Bmw e una Nissan Micra

Cavallermaggiore. Incidente sulla provinciale 165 : due morti e quattro feriti : Tragico Incidente stradale sulla Reale in provincia di Cuneo. Nell’impatto sono morte due persone. Si registrano anche quattro feriti di

Incidente sulla Cilentana : morti Francesco Merola di Vallo Scalo e Raffaele Vivone di Ceraso : Si è aggravato il bilancio dell’Incidente stradale avvenuto sulla Cilentana. Due persone hanno perso la vita nell’impatto che si è

Incidente sulla Strada Provinciale 430 Cilentana : morto un ragazzo di Vallo Scalo : Alba di morte sulla Strada Provinciale 430 Cilentana, all’altezza dello svincolo di Perito. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Ford Focus

Contromano sulla Nola-Villa Literno - Incidente mortale : un arresto per omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...

Ragusa - Incidente sulla ex Sp 31 : ferita una 46enne : incidente ieri mattina alle 10,30 lungo la ex strada provinciale 31 a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra una Toyota e un'Audi A3. ferita una 46enne

Incidente shock sulla pista di Cavallara : muore un pilota - ferito il padre di Andrea Dovizioso : Domenica tragica a Cavallara: muore un pilota durante una gara di motocross, ferito anche il padre di Andrea Dovizioso In molti ricorderanno il nome della pista di Cavallara per l’infortunio di due anni fa di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano. Oggi, il circuito di motocross torna ad essere protagonista per un tragico Incidente che è costato la vita a Raffaele Mazzola. Il pilota 59 enne è caduto in un salto, riportando un ...