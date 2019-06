Depistaggio per morte Cucchi | Arma dei carabinieri e Palazzo Chigi parti civili

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il giudice preliminare di Roma ha ammesso comel’dei, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’accusati di avere messo in atto falsi e depistaggi nella vicenda di Stefano. Il gup, Antonella Minunni, ha dato l’ok alla costituzione anche per i familiari di, per il carabiniere Riccardo Casamassima, il militare grazie alle cui dichiarazioni è stato possibile riaprire le indagini sulladel geometra 31enne, per l’associazione Cittadinanzattiva e per tre agenti della polizia penitenziaria. Il giudice ha, invece, escluso il Sindacato dei Militari in quanto all’epoca dei fatti non esisteva. L'articoloperdeiproviene da Il Fatto Quotidiano.

