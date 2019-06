Come abbinare le zeppe di rafia | consigli di stile

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ledisono uno di quegli accessori che appena comincia l’estate tiro fuori immediatamente dalla scarpiera. Le adoro: se sono ben fatte, sono comodissime pur consentendoci di alzarci a svariati centimetri da terra. Una delizia! E poi si possonocon moltissimi capi diversi. Ecco qui qualche idea di look per voi in vista dell’estate. Shorts Alanui, sandalo Castañer, blusa con pizzo Sangallo Red Valentino, occhiali Dior, borsa Gucciledidi: bon ton Se la vostra estate sarà in città e magari pure in ufficio, non dovete necessariamente dire di no alle, anzi. Potete portarle con un look bon ton in versione urban,quello di Alexa Chung, che abbina una gonna nera ad una blusa romantica ed a espadrillas nere allacciate alla caviglia. Da copiare! Fonte Pinterestledidi ...

maltanamassimi1 : @VlnN94 @Mirko799 Dai porco dio ma come cazzo fa ad andarvi bene #Sarri giù ma porco dio si parla di ringiovanire e… - ANGVELIN : RT @IlarioDiGiovamb: Sarà una illusione come dicono esimi giornalisti ma alcuni tasselli portano #Guardiola alla @juventusfc. #Agnelli non… - irejdoc1897 : Io personalmente sono molto curiosa di vederlo all'opera e di vedere come farà giocare la Juve. Sperando di abbinar… -