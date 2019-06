Alessio Campoli difende Angela Nasti | Non buttate fango su di lei

Uomini e Donne - Alessio Campoli : "Voglio tanto bene ad Angela - non butto fango su di lei quindi non fatelo voi" : La fine della brevissima relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, una delle coppie che si è formata al termine dell'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, è stata confermata ieri dall'ex tronista sorella di Chiara Nasti ma la "segnalazione", condivisa sui social da Deianira Marzano, qualche ora prima, aveva scatenato un polverone che non si è ancora stemperato. Dopo Angela, quindi, è arrivato il turno di Alessio di dire la ...

Uomini e Donne - Alessio Campoli confessa : "Come e perché è finita con Angela Nasti" - il ribaltone : Tiene banco la rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, arrivata pochi giorni dopo il termine di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Rottura che ha attirato parecchie critiche e insulti alla Nasti, sospettata di aver fatto una scelta di comodo. E ora, in difesa della tro

Alessio Campoli dice la sua verità : 'Ci siamo spenti l'un l'altro - ad Angela voglio bene' : È finita ancora prima di iniziare la storia d'amore tra Angela Nasti ed Alessio Campoli: ad ufficializzare questa rottura, sono stati anche i diretti interessanti nelle ultime ore. Dopo che la redattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha anticipato su Instagram che si erano lasciati, i due ex protagonisti della trasmissione hanno deciso di esporsi sui rispettivi account per confermare il tutto, ognuno con la propria verità sulla ...

Alessio Campoli difende Angela Nasti e svela : “Ci siamo spenti” : Alessio Campoli sulla rottura con Angela Nasti: “Ci siamo spenti l’uno con l’altra” Quando Angela Nasti, ieri, ha parlato della sua rottura con Alessio Campoli in molti si aspettavano che presto sarebbe arrivata anche la replica di quest’ultimo. Ebbene è arrivata: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto una serie di storie su Instagram dove ha annunciato che avrebbe detto la sua su Angela Nasti e la ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ma scoppia la polemica : La relazione tra l'ex tronista Angela Nasti e Alessio Campoli, il corteggiatore scelto al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, è già finita.La conferma è arrivata su Instagram dalla diretta interessata che, visto che c'era, ha anche risposto a tutte le polemiche che si sono scatenate dopo la segnalazione di Deianira Marzano, che hanno coinvolto, in qualche modo, anche l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia.prosegui la ...

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Lei svela perché : Angela Nasti su Alessio Campoli: “Alcuni suoi aspetti che mi avevano colpito sono svaniti” Capita a volte che a Uomini e Donne l’amore non nasca. D’altronde non è la prerogativa del programma visto che i tronisti (o le troniste) di turno scelgono chi potrebbe far parlare della loro vita al di fuori delle telecamere, ma non hanno la certezza matematica che tutto vada liscio; così come nella vita di tutti i giorni. Angela ...

Uomini e Donne... Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati : L'autrice di Uomini e Donne ha commentato sui social la vicenda della coppia recentemente nata nel programma di Maria De Filippi. Lei stessa, dopo una serie di affermazioni, conferma che i due si sono lasciati dopo appena un mese dalla scelta. Le voci sulla rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli circolavano già da diversi giorni, ma la conferma è arrivata solo oggi. A darla è uno dei volti più amati del dietro le quinte di ...

Alessio Campoli - prime parole dopo i rumors su Angela : 'Seguo il cuore - sono dispiaciuto' : Cosa sta succedendo tra Angela Nasti e Alessio Campoli? sono tantissimi i rumors che stanno circolato su questa giovane coppia in questi giorni. Pare, infatti, che la ragazza si sia presa una pausa di riflessione perché non convinta di questo rapporto. dopo un lungo silenzio, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto un commento su Instagram che non lascia presagire nulla di buono: il romano ha fatto sapere di aver sempre seguito il cuore ...

