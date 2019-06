A Capaci la prima spiaggia «No Smoking» | multe fino a 500 euro ai fumatori

direttasicilia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ladiè «smoke free». Vietato fumare nella battigia e nella sabbia. Sarà consentito l’utilizzo delle sigarette solo in aree apposite. Una scelta rivoluzionaria quella del sindaco Pietro Puccio, che con una scelta quasi «impopolare» mette a segno un’ordinanza che ha un duplice obiettivo: il rispetto della salute e il rispetto dell’ambiente. Ladiha fatto da apripista a nuove ordinanze anti fumo adottate in altre località balneari. Cosi chi decide di andare a trascorrere un momento di vacanza apotrà godere non solo di unaattrezzata e di un bel mare ma anche di aria pulita e libera dall’olezzo provocata dal fumo di sigaretta. Un percorso, quello avviato dall’amministrazione di, che fa contente le famiglie ed è ecosostenibile. Un mozzicone di sigaretta impiega daa 12 anni per decomporsi. La notizia ha fatto eco anche a livello ...

