Banche | “ecco come scegliere il conto | proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Cosa devo fare per non mettere a rischio i miei? Quale banca mi consiglia?si legge un estratto? Le spese che mi hanno addebitato sono corrette? Sono solo alcune delle domande che gli italiani si pongono quotidianamente. Complice il fatto che l’informazione finanziaria resta un argomento di difficile decifrazione. Inutile chiedere “al consulente bancario “di fiducia”, oppure a privati senza scrupoli, spesso in conflitto d’interessi”. Parola di Vincenzo Imperatore, ex dirigente bancario “pentito” e passato dal lato del cliente. Nel suo libro Soldi gratis (editore Sperling & Kupfer), Imperatore fornisce al lettore un vero e proprio vademecum per evitare dineidella finanza. In 238 pagine, l’autore guida il lettore “Virgilio con Dante, prima di farvi addentrare nella «selva oscura» delle scelte finanziarie (…) Non ...

biagioliva8811 : RT @AnicioBoezio: 'il numero delle banche italiane direttamente vigilate dalla Bce è quasi il 60%, contro l’1% della Germania.' Il paradoss… - julesbeton : RT @AnicioBoezio: 'il numero delle banche italiane direttamente vigilate dalla Bce è quasi il 60%, contro l’1% della Germania.' Il paradoss… - babeari969 : RT @AnicioBoezio: 'il numero delle banche italiane direttamente vigilate dalla Bce è quasi il 60%, contro l’1% della Germania.' Il paradoss… -