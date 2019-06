Zingaretti alla ricerca del “tesoretto di Greta” | meeting per le proposte green Verdi

Il Pd alla conquista dei delusi M5s. Zingaretti - noi alternativa : Se il voto nei comuni ha lasciato delle "ferite", come sottolinea il segretario Nicola Zingaretti, queste vanno ricercate non tanto nei risultati in Emilia Romagna, quanto di quelli in citta' che potevano essere conquistate o riconquistate e in cui si e' fallito nel tentativo a causa degli strascichi della stagione precedente, caratterizzata da liti interne e vecchi rancori. L'esempio che viene portato in ambienti Pd a sostegno di questa tesi e' ...

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5s : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Zingaretti : "PD l'unica alternativa alla Lega" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti torna ad attaccare il ministro dell’Interno e la Lega con un post su Facebook: "Salvini vuole trasformare le Europee in un referendum su di lui. Lo accontenteremo chiamando a raccolta i milioni di italiani che credono in un altro destino per l'Italia fondato sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e non l'odio. E che vogliono difendere l'Europa e la nostra democrazia". ...

Forza Nuova 'Impediremo discorso di Lucano alla Sapienza'. Zingaretti 'Intervenga il prefetto' : Politica Comunali a Riace, Mimmo Lucano si ricandida a consigliere Il senatore de La Sinistra Francesco Laforgia dice: 'Il nostro Paese è uno stato democratico ed è inaccettabile che venga concesso a ...

Governo - Zingaretti : 'Tria conferma - o sale Iva o tagli alla spesa' : 'Il ministro Tria in un'intervista ha confermato un dato drammatico: il Governo si prepara o ad alzare l'Iva o a varare tagli alla spesa pubblica con cifre impressionanti'. Lo ha detto il segretario ...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...

Salva Roma - l’assessore al Bilancio : ‘Dal 2021 scricchiolio dei conti - poi ci sarà il crollo’. Zingaretti : ‘Non è favore alla città’ : “Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Se non ci sarà un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre anni dovrà sopportare il buco della gestione commissariale”. È la previsione dell’assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, affidata a Il Messaggero. “Questa è la riprova di quanto l’iniziale norma proposta fosse ...

Zingaretti : 'Dalla mafia ai fascisti al voto contro questa alleanza' : Enrico Letta è convinto che l'esecutivo non cadrà sulle inchieste ma sull'economia. E così? «Ha ragione. Non cercherei mai una scorciatoia giudiziaria. Il governo ha fallito non sulle indagini. Come ...

Matteo Salvini svela la vergogna di Pd e Nicola Zingaretti : 'Quello urlava Allah Akbar - e loro...' : Nel mirino di Matteo Salvini ci finiscono il Pd e Nicola Zingaretti . L'occasione per attaccare i dem è l'ultimo fato di cronaca avvenuto a Roma, una lite tra clochard al termine della quale uno dei ...