Tragedia all’Allianz Stadium | malore in campo durante il ritrovo annuale della famiglia

(Di sabato 15 giugno 2019) Tragica scomparsa per laAgnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di uninall’Allianzinper Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianzin occasione deldei tanti ramiAngelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l’arrivo al Maria Vittoria.L'articoloall’AllianzinilAgnelli, un componente non ce l’ha fatta SPORTFAIR.

