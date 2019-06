L’effetto ban sul prezzo Huawei P30 Lite | su Amazon più basso che mai

optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) IlP30sta risentendo dell'effetto ban USA imposto dal governo di Trump? Anche su? I dubbi sul futuro software del dispositivo, seppur tante volte dissipati dalla stessa azienda, stanno incidendo e non poco sulla domanda del mercato. Le affermazioni sono lecite, sulla base di un paio di osservazioni puntuali e "scientifiche" riportate in questo articolo. IlP30di listino è ancora quello iniziale di 369,90 euro. Eppure in poco più di un mese dalla sua commercializzazione, il valore commerciale è a dir poco precipitato in Italia. La piattaforma Idealo, in un grafico specifico, mette in evidenza il tracollo. Ora il device in questione si trova online anche a circa 250 euro, ovvero a più di 100 euro in meno rispetto al valore iniziale. Vedere per credere. Qualcuno potrebbe obiettare che ilP30stia seguendo una ...

