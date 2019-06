La Juve se arriva Sarri | dal tridente con punta classica all' inserimento del trequartista

Sarri allenatore Juventus?/ Guelpa : 'Sono tutte balle galattiche - arriva Guardiola' : Sarri allenatore Juventus? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Juventus - potrebbero partire Mandzukic e Higuain per arrivare ad Icardi : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri, prosegue il lavoro della dirigenza pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da cessioni pesanti, anche perché la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Futuro Higuain - il fratello a tutto campo tra Serie A e ipotesi River : “In Italia solo la Juve. Quando arrivammo a Napoli…” : Grande punto interrogativo in merito al Futuro di Gonzalo Higuain. Il calciatore, in uscita dal Chelsea e ancora di proprietà della Juve, non sa dove proseguirà la sua carriera. Ha parlato a tal proposito il fratello, Nicolas, ai microfoni di Radio Marte, chiarendo la posizione dell’attaccante argentino. Ecco le sue parole. “A noi non hanno comunicato nulla, poi mio fratello è sotto contratto con la Juve, vuole rispettarlo e ...

Mercato Juventus - c’è la conferma : arriva lo scambio con la Roma! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Juventus e Roma starebbero lavorando in maniera totale sul potenziale scambio Higuain-Manolas. Di fatto, come riportato dalla rosea, il club giallorosso sembrerebbe esser pronto a puntare forte sul Pipita. Una mossa dettata dall’addio imminente a Dzeko, il quale sarebbe ormai pronto a vestire la […] More

Sarri Juventus - arriva la fumata bianca : oggi atteso l’annuncio : Sarri Juventus- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, mancherebbero ormai pochi dettagli per la “liberazione” del tecnico toscano dal Chelsea. Un affare che sarà perfezionato nel giro delle prossime ore. Non è escluso che Sarri possa essere annunciato dalla società juventina […] More

Juventus - il difensore potrebbe arrivare dal Bayern Monaco : possibile affare Boateng : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro di studio dell'opportunità di mercato, con l'obiettivo di rafforzare quei settori che hanno bisogno di qualità. Uno sui quali la Juventus dovrà necessariamente investire è il settore difensivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres, che ...

Mercato Juventus - la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Paratici ha incontrato il club! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato. Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky Sport”, Paratici avrebbe incontrato il Lione per parlare di Ndombele. Il centrocampista francese, rappresenterebbe la prima alternativa a Pogba o Milinkovic Savic. Il Lione valuta il giocatore circa 70 milioni […] More

Juventus - altro acquisto per la difesa : arriva Romero dal Genoa (RUMORS) : La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto ...

Juventus - resta un solo nodo da sciogliere per arrivare a Sarri : il Chelsea ha una precisa richiesta : Il club londinese non ha nessuna intenzione di fare sconti alla Juventus, chiedendo l’intero ammontare dell’indennizzo per liberare Sarri La Juventus continua a spingere per Maurizio Sarri, ma il Chelsea fa muro. La trattativa tra Marina Granovskaia e Fali Ramadani prosegue ad oltranza, con colloqui fiume e nuovi appuntamenti che non finiscono mai con l’attesa fumata bianca. L’agente dell’allenatore toscano ...

Bocca (repubblica) : Sarri non firma - e se alla Juve arrivasse Guardiola? : E arriva anche il Tweet di Fabrizio Bocca che sul finire del tanto atteso #SarriDay si pone la domanda che quasi tutti i tifosi Juventini si fanno Ma allora nemmeno oggi è “#oggièilgiornodiSarri? Ma allora non è che Guardiola…? #Juventus #calciomercato pic.twitter.com/FpNFMn81FZ — Fabrizio Bocca (@fabrizioBocca1) 10 giugno 2019 Anche lui, come Federico Gennarelli di Radio Sportiva, si domanda, implicitamente, se per caso la ...

Calciomercato Juventus – Emerson impressiona con l’Italia : può arrivare insieme a Sarri : Emerson Palmieri stuzzica l’interesse della Juventus: i bianconeri bussano nuovamente alla porta del Chelsea dopo la richiesta relativa a Maurizio Sarri La Juventus è a caccia di tasselli importanti per sistemare la difesa, non solo al centro, reparto nel quale Chiellini e Bonucci possono ancora reggere adeguatamente, ma soprattutto sulle fasce. Se a destra Cancelo non sembra dare garanzie difensive, a sinistra Alex Sandro, ogni ...

Calciomercato Juve - possibile inserimento di Higuain per arrivare a Zaniolo : La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Nel frattempo, però, la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva sia per la Serie A che per la Champions League. Al momento l'unico acquisto ufficiale è quello di Aaron Ramsey, giunto a parametro zero dall'Arsenal, mentre sarebbe molto vicino il difensore centrale turco del ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici : arriva il primo colpo in difesa : Mercato Juventus – In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l’eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul Mercato per costruire una squadra all’altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l’operazione condotta insieme energia con il Sassuolo. […] More

Juventus - il rammarico di Matuidi : “Champions? Dopo l’Atletico pensavo che saremmo arrivati in fondo. Allegri ha pagato per tutti” : Blaise Matuidi ha rivelato un retroscena legato alla Champions League: il centrocampista della Juventus ha pensato di poter arrivare in fondo Dopo il successo sull’Atletico Madrid La Juventus ha chiuso una stagione da dominatrice in campionato, ma con la macchia di aver subito una cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri erano fra i principali candidati ...