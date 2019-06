optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Durante il viaggio di andata verso il concerto deiuna compilation suonava a tutto volume nello stereo. I pezzi selezionati includevano tracce da ogni album, compreso quel maledetto "10.000 days" (2006) che ancora attende un seguito, e di cui per fortuna abbiamo una data. Era la tipica situazione del ripasso pre-live: ricordarsi ogni parola e ogni riff, ma soprattutto rendersi conto che i brani deisono lunghi, articolati e non si prestano a quel fischiettare che è tipico del momento in cui stendi il bucato. Ritrovatomi in mezzo alla folla della grande venue fiorentina ho guardato Billy Corgan negli occhi, anche se lui guardava l'immensa folla che era lì per ascoltare i suoi Smashing Pumpkins e non era esattamente interessato a me. Per un'ora e mezza gli eroi di Chicago mi hanno ricordato l'adolescenza ribelle e tormentata di chi, nonostante la rabbia, si ...

OptiMagazine : I @Tool a Firenze Rocks valgono una messa (recensione) - Deiv90 : Tool. Scaletta e streaming dal concerto alla Visarno Arena per Firenze Rocks 2019 | News | SENTIREASCOLTARE… - Milanodascoprir : Si è aperto con 45mila persone il primo giorno del Firenze Rocks @FirenzeRocks con una strepitosa performance dei… -