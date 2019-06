Gli uomini più eleganti della settimana

Uomini e Donne - Andrea e Natalia genitori : “Vorremmo due fiGli” : Andrea e Natalia sul futuro da genitori dopo Uomini e Donne: “Bisogna essere pronti insieme” Andrea Zelletta è molto attivo su Instagram e non perde mai l’occasione di rispondere alcune domonde dei fan incuriositi sul futuro assieme a Natalia Paragoni. All’interno delle domande, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di argomenti davvero molto importanti, tra cui quello di diventare genitori, facendo una ...

Pomeriggio 5 - Mila Suarez e il due di picche a Paolo Brosio in diretta : "A me Gli uomini piacciono così..." : Mila Suarez ha rifiutato Paolo Brosio in diretta da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice ha provato a vedere se i due potevano piacersi ma la Suarez lo ha rimbalzato: "Mi piacciono giovani, mi spiace..."."Mila sai che Brosio è un giornalista molto famoso? Piace molto e ha avuto donne bellis

VNL : le ragazze italiane battono la Corea del Sud - Gli uomini affrontano il Giappone : Giornata ricca di notizie quella odierna, con la VNL che tiene incollati centinaia di migliaia di appassionati e che anche oggi presenta un appuntamento interessante: gli uomini sfideranno la rappresentativa Giapponese. Italia femminile: buoni ascolti in TV Oltre all'ottimo risultato ottenuto in campo dalle ragazze di Mazzanti, pur prive dell'attaccante di punta Paola Egonu, ben sostituita da una Sorokaite superlativa, c'è da segnalare anche gli ...

Uomini e Donne - Giulia CavaGlia : "Con Manuel è come se fossimo fidanzati da più tempo" : Ad alcuni giorni dal termine dell'avventura dei tronisti della stagione primaverile di Uomini e Donne, le penne del magazine ufficiale della trasmissione hanno iniziato a raccontare come le coppie uscite dal programma stanno trascorrendo i primi momenti di vita condivisa. Protagonisti dell'ultimo numero del settimanale sono Giulia Cavaglia e la sua scelta Manuel Galliano, che stanno passando momenti di serenità lontani dalle telecamere fra ...

Giulia CavaGlia e Manuel Galiano - da Uomini e donne alle presentazioni in famiGlia : Sebbene sia iniziata da un paio di settimane, procede per il meglio la relazione tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia si è scelta nell’ultima puntata stagionale di Uomini e donne e rilascia la prima intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. I due approfittano di ogni momento disponibile per trascorrere quanto più tempo possibile insieme. “Da quando siamo usciti abbiamo cercato di viverci questa ...

L’occupazione è cosa da uomini : in Italia la metà delle donne con due o più fiGli non lavora : In Italia, oltre la metà delle donne con figli non lavora. A rivelarlo è un report dell'Istat, che mette in evidenza come in una coppia con figli su tre solo l'uomo è occupato. Un dato che è ancora più affermato nel Mezzogiorno e che sottolinea come ancora oggi, per una donna, una nascita comporti spesso una rinuncia in ambito lavorativo.

Memphis - scontri in strada tra manifestanti e polizia : due uomini danneggiano un’auto deGli agenti : Decine di feriti e almeno tre arresti. La manifestazione, a Memphis, per l’uccisione di un afroamericano di 20 anni da parte della polizia, che avrebbe sparato tra i 16 e i 20 colpi di pistola, è degenerata in scontri e tensioni con le forze dell’ordine. Nel video, uno dei momenti in cui la rabbia dei cittadini si è trasformata in un attacco a un’auto della polizia. Ergastolo, la ...

Uomini e Donne... Si fa sul serio! Giulia CavaGlià ha presentato Manuel Galiano ai genitori : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono sempre più innamorati e, dopo il fidanzamento a Uomini e Donne, la ex tronista ha presentato il giovane ai suoi genitori La relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne e i due giovanissimi protagonisti del dating show di Canale 5 si sono detti innamoratissimi.-- Spente le luci dei riflettori, quindi, la ex tronista e l’ex corteggiatore hanno iniziato ...

Uomini e Donne - Giulia e Manuel : il rapporto con la famiGlia e i progetti : Uomini e Donne, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si svelano. I primi momenti passati insieme e il segno del destino Le coppie uscite da Uomini e Donne stanno trascorrendo i primi momenti insieme felici e contenti. Dopo Andrea e Natalia, il Magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi ha raggiungo anche la coppia […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia e Manuel: il rapporto con la famiglia e i progetti proviene da Gossip e Tv.

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Franchini e Tonioli avanzano nell’individuale - Team Mixed agli ottavi - out Gli uomini ed il terzetto femminile : Bilancio in chiaroscuro per l’Italia del compound al termine della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Quest’oggi si sono disputati i primi due turni dei tabelloni individuali, il primo turno del Team Mixed e gli ottavi di finale delle gare a squadre tradizionali. Ottima prestazione e qualificazione ai sedicesimi di ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : niente pass olimpico per Gli uomini. Tocca alle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 L’italia avrà un’ultima occasione per qualificarsi a Tokyo 2020: dovrà agguantare una delle prime tre posizioni nel preolimpico che si disputerà nel 2020 tra le squadre non ancora qualificate. Servirà dunque il podio e sarà durissima, perché sono rimaste fuori compagini del calibro di Usa, Francia, Spagna, Ucraina… 16.16 Questo il quadro dei quarti di finale (queste 8 ...

Gli uomini sono più felici con una donna curvy. Lo dice la scienza : Gli uomini sono più felici con una donna curvy. A svelarlo una ricerca scientifica. Da tempo la scienza sta cercando di spiegare cosa sia l’amore e quale sia la formula matematica per trovare la coppia perfetta. I primi risultati sono sorprendenti e hanno indicato le curvy come le donne che sarebbero in grado, più di tutte, di rendere felice un uomo. La ricerca è stata condotta in Messico dal Dipartimento di Psicologia della UNAM è ha ...

Napoli - il raid a piazza dei Martiri : ecco il punto debole deGli uomini-talpa : Hanno lavorato per tutto il fine settimana, forti di una conoscenza «militare» del sottosuolo. Si sono scambiati informazioni, come avviene in una vera e propria squadra...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia aGli ottavi nel compound femminile a squadre - eliminati Gli uomini : Sono cominciati anche per gli atleti del compound i Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda). Nel pomeriggio della seconda giornata di gare di questa rassegna continentale si è svolto il ranking round, con le 72 frecce che hanno determinato la classifica, e poi il primo turno eliminatorio delle gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile miglior punteggio del sudcoreano Kim Jongho che realizza 714 ...