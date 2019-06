Gazzetta | L’addio di Albiol garantisce la riconferma di Ospina

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Come conferma questa mattina ladello Sport, la perdita dinon è di certo indolore per il Napoli. Era nell’aria che il difensore volesse rientrare in Spagna per concludere la carriera, ma fino ad ieri nulla lasciava immaginare che il Villareal fosse pronto a pagare la clausola rescissoria. Una partenza che non lascia indifferente Ancelotti che sulla coppia-Koulibaly aveva la certezza della difesa. L’unica nota positiva, rivela la, è che i soldi della clausola di Raul verranno girati all’Arsenal per riscattare. Giuntoli è già al lavoro per trovare un sostituto, anche se non è semplice, la prima scelta sarebbe Manolas, ma la Roma lo aveva inserito in un affare con la Juve per uno scambio alla pari con Higuain. Per adesso tutto fermo però, sia perché il volere del Pipita sarebbe quello di restare a Torino, sia perché il suo ingaggio ...

