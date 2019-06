Ciclismo | Antonio Tiberi | “Mi ispiro a Nibali La salita per me è come un dessert | amo le

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Tra i giovani volti italiani pronti a spiccare il volo per il futuro deltricolore troviamo senza ombra di dubbio. Laziale di Frosinone, tra pochissimi giorni maggiorenne, è una delle perle preziose del Team Franco Ballerini-Due C. Dopo un 2018 da incorniciare, in questa stagione ha già raccolto cinque vittorie in poco più di due mesi, a partire dal campionato toscano a cronometro, passando in Repubblica Ceca con due vittorie di tappa alla Corsa della pace juniores, per poi bissare al campionato regionale toscano conquistando anche la prova in linea. La ciliegina sulla torta, Pieve di Soligo, conquistata lo scorso 26 maggio. E adesso lo attende la lotta per il tricolore che avverrà questa domenica a Città di Castello.ti descriveresticorridore? “corridore penso di essere abbastanza completo, mi trovo bene in qualsiasi terreno, sia pianura ma ...

