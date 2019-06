Anticipazioni Temptation Island | inizia il 24 giugno | due fidanzati si dicono addio subito

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) La prima puntata diha finalmente una data ufficiale: non sarà il 17, come previsto in un primo momento, ma l'attesa durerà una settimana, in più ovvero fino a lunedì 24. L'annuncio è stato dato dai vari canali ufficiali del docu-reality, oltre che dal portale Witty Tv, rimbalzando successivamente nei social network. Sarà in tale occasione che inizierà l'avventura delle sei coppie die fidanzate che si separeranno per alcune settimane, mettendo alla prova il loro amore. In tale periodo saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single, che avranno il compito di mettere in discussione i loro sentimenti e la loro fedeltà. E, stando ad alcune indiscrezioni lanciate dal sito specializzato davidemaggio, una coppia non durerà a lungo, decidendo di porre fine alla loro avventura televisiva fin dalla puntata di esordio....

