WTA ‘s-Hertogenbosch – Bertens in scioltezza | Rus ko in due set | staccato il pass per i

Tennis - WTA s-Hertogenbosch 2019 : la pioggia rallenta ancora il programma - completati solo tre incontri : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei sei incontri in programma per gli ottavi di finale. Domani, meteo permettendo, dovranno essere completati i due incontri incontri interrotti oggi e poi dovranno essere disputati i quarti di finale. Nei due incontri sospesi ieri la russa Veronika Kudermetova domina la wild card australiana Destanee Aiava, battuta con un nettissimo 6-3 6-1, ...

Tennis - WTA s-Hertogenbosch 2019 : la pioggia rallenta il programma - solo tre incontro completati : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei cinque incontri in programma. Terminato il primo turno con il derby russo tra Natalia Vikhlyanantseva e la lucky loser Anna Kalinskaya, vinto dalla prima per 6-2 6-3. Iniziati anche gli incontri del secondo turno, con due vittorie per le rappresentanti del Belgio: la qualificata Greetje Minnen supera con un duplice 6-4 la russa Margarita ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : fuori Sabalenka e Mertens - avanti senza problemi Bertens e Tsurenko : Continuano i primi turni al WTA International di ‘s-Hertogenbosch, sull’erba olandese, con il debutto di molte teste di serie tra le più quotate all’interno del tabellone principale. Due di esse, però, lasciano la compagnia in maniera anche piuttosto sorprendente: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding, esce sconfitta per mano dell’australiana Destanee Aiava, 19 anni e numero 214 del mondo (ma con ampi ...

WTA ‘s-Hertogenbosch – Flop Sabalenka : la tennista bielorussa ko all’esordio contro Aiava : Aryna Sabalenka sconfitta all’esordio nel WTA di ‘s-Hertogenbosch: la tennista bielorussa si arrende al terzo set contro Destanee Aiava Esordio amaro per Aryna Sabalenka nel WTA di ‘s-Hertogenbosch. La tennista bielorussa, numero 10 al mondo, è stata sconfitta in 1 ora e 52 minuti dalla giovane wild card australiana Destanee Aiava numero 214 al mondo. La tennista classe 2000 si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 7-6 ...