Roma | cadaveri carbonizzati nell' auto a Torvaianica | una vittima è un' operaia di 46 anni

Due cadaveri carbonizzati trovati in un’auto a Torvaianica sul litorale di Roma : Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, in via San Pancrazio, sul litorale vicino a Roma. I vigili di Pomezia sono stati avvertiti intorno alle 8,35 da un cittadino che ha visto un’auto, probabilmente una Ford Fiesta, in fiamme abbandonata in un campo. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno spento l’incen...

