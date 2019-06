Ristoranti etnici | meta è irregolare Nas sequestrano 128 tonnellate di cibo

Ristoranti etnici - uno su due presenta irregolarità e gli “all you can eat” sono tra i più rischiosi : Un italiano su tre consuma cibo etnico con regolarità, ma un’indagine dei Nas rivela un alto numero di violazioni delle norme a tutela dei consumatori. Sequestrate 128 tonnellate di cibo. «Non si mette a rischio la salute dei cittadini con pratiche illegali per mantenere i prezzi stracciati», commenta il ministro della Salute

Blitz dei Nas nei Ristoranti etnici : sequestrate 128 tonnellate di cibo - “all you can eat” nel mirino : “Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. Ben vengano le cucine etniche, a tutti piace il sushi, ma “all you can eat” non può fare rima con rischio di intossicazione alimentare: le regole valgono per tutti. Non si mette a rischio la salute dei cittadini con pratiche illegali per mantenere i prezzi stracciati. Spesso manca la conoscenza del nostro sistema di ...

Salute - sequestri di alimenti in Ristoranti etnici : un italiano su 3 li consuma regolarmente : “Con un italiano su tre (32%) che consuma prodotti etnici regolarmente o qualche volta durante l’anno l’operazione dei carabinieri dei Nas è importante per garantire la Salute dei cittadini“: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’operazione dei militari del Nucleo antisofisticazione condotta in tutta Italia su ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero che ha accertato ...

