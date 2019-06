NBA Finals 2019 | i Toronto Raptors trionfano sui Warriors e fanno la storia

NBA Finals 2019 highlights : vince Toronto contro Golden State : I Toronto Raptors sono i nuovi campioni NBA. Succedono ai Golden State Warriors, battuti 4-2 nelle finals dalla franchigia canadese, che per la prima volta conquista il Larry O'Brien Trophy diventando la prima squadra non statunitense a vincere l'anello. Decisiva la gara 6 chiusa 114-110 per i Raptors, capaci di resistere ai tentativi di fuga dei Warriors nel terzo quarto, per poi piazzare il colpo decisivo negli ultimi dodici minuti grazie ai ...

Finals NBA – Ma perchè i giocatori indossano gli occhiali da sci durante i festeggiamenti? : Grande festa per i Toronto Raptors negli spogliatoi! Ma perchè i giocatori NBA indossano maschere da sci durante i festeggiamenti? I Toronto Raptors sono i nuovi campioni d’America: la squadra canadese ha conquistato il suo primo titolo NBA nella notte italiana, trionfando col punteggio di 110-114 sui Golden State Warriors in Gara-6. Un traguardo fantastico per Kawhi Leonard e compagni, che nello spogliatoio si sono dati alla pazza ...

Finals NBA – Drake celebra la vittoria dei Toronto Raptors con due nuove canzoni : Due nuovi singoli per omaggiare il trionfo dei Toronto Raptors: Drake celebra così il successo della sua squadra del cuore I Toronto Raptors sono i nuovi campioni d’America: la squadra canadese ha trionfato in Gara-6 contro i Golden State Warriors, col punteggio di 110-114, aggiudicandosi così il titolo di campione NBA per la prima volta nella sua storia. Una grande gioia per Drake, global ambassador dei Raptors: per celebrare il ...

Finals NBA – Mascheroni da sci e fiumi di champagne : la festa dei Toronto Raptors negli spogliatoi è pazzesca [VIDEO] : Una festa pazzesca per i Toronto Raptors negli spogliatoi della Oracle Arena dopo la vittoria del titolo di campioni NBA I Toronto Raptors nella storia: Kawhi Leonard e compagni hanno conquistato nella notte il primo titolo NBA della squadra canadese. I Raptors hanno trionfato col risultato di 110-114 in Gara-6 contro i Golden State Warriors potendo così esultare per la pazzesca vittoria. I tifosi sono esplosi in una grande festa sia ...

NBA Finals 2019 : Klay Thompson chiude con la rottura del legamento crociato del ginocchio : Oltre al danno, la beffa. I Golden State Warriors perdono gara-6 delle NBA Finals 2019 contro i Toronto Raptors e devono cedere il Larry O’Brien Trophy ai canadesi (che chiudono sul 4-2), ma le brutte notizie per coach Steve Kerr e compagni non si concludono certo qui. La serie per i californiani è stata veramente stregata, con la rottura del tendine di Achille di Kevin Durant nella vittoriosa gara-5 e, infine, con il pesantissimo ko ...

Finals NBA – La foto col trofeo e l’emozione della prima volta : Drake festeggia la vittoria dei Toronto Raptors [FOTO] : Drake pazzo di gioia per la vittoria del titolo NBA dei suoi Toronto Raptors: la reazione social del rapper americano Finalmente Toronto vive la sua favola! I Raptors di Kawhi Leonard hanno conquistato il loro primo titolo di campioni NBA della storia, battendo i Golden State Warriors in Gara-6 e dunque mettendo le mani sull’ambitissimo trofeo. Una grande festa, nella notte italiana, destinata a durare a lungo, con i giocatori dei ...

Finals NBA - Leonard si prende la sua rivincita : “mi hanno accusato di fingere infortuni - oggi godo io” : Il numero 2 dei Raptors è stato premiato come MVP delle Finals per la seconda volta in carriera, un doppio successo che lo ripaga per i sacrifici compiuti in passato Il secondo anello ma non solo, Kawhi Leonard si è presto anche il titolo di MVP delle Finals per la seconda volta in carriera. Una certificazione del peso specifico avuto nella serie con Golden State, costretta a fare i conti con lo strapotere fisico del numero 2. Interrogato ...

Finals NBA – Infortunio Durant - clamorosa rivelazione di coach Kerr : “Kevin salterà tutta la prossima stagione” : L’head coach di Golden State ha rivelato che il giocatore americano rischia di saltare tutta la prossima stagione a causa della rottura del tendine d’Achille Una notte tremenda, una sconfitta che brucia eccome per Golden State Warriors, che deve dire addio alla possibilità di calare il tris consecutivo di anelli NBA. Credits: Instagram @Easymoneysniper Toronto chiude la serie delle Finals sul 4-2, sbancando ancora una volta la ...

Finals NBA – Schiaccia ma il ginocchio fa crack : Klay Thompson prova a resistere - ma il dolore è tremendo [VIDEO] : Nel corso del terzo quarto di Gara-6, Klay Thompson subisce una torsione innaturale del ginocchio che lo costringe ad uscire dal parquet Una lunghissima serie di infortuni, un problema dopo l’altro che ha falcidiato Golden State in questa post-season NBA, chiusa con la sconfitta arrivata per 4-2 nelle Finals. Anche in Gara-6 la sfortuna ha fatto capolino, con l’infortunio capitato a Klay Thompson nel corso del terzo quarto. Il ...

Finals NBA – Il graffio dei Raptors - Golden State detronizzata : Toronto è campione per la prima volta : I Raptors si impongono alla Oracle Arena e chiudono le Finals NBA, conquistando l’anello per la prima volta nella propria storia La prima volta non si scorda mai, i Toronto Raptors sono campioni NBA al termine di una serie pazzesca, vinta con merito al cospetto di Golden State. Gara-6 segue il copione di queste Finals, intensa e adrenalinica più che mai, con punti a profusione e un pubblico caldissimo degno di un match decisivo per ...

NBA Finals 2019 : Toronto è campione! Primo titolo per i Raptors. Golden State cade in una gara-6 bellissima : I Toronto Raptors sono campioni NBA 2018/2019. Primo storico titolo per i canadesi, che diventano anche la prima squadra non americana a conquistare l’ambito trofeo. Toronto espugna per la terza volta la Oracle Arena per 114-110, vincendo gara-6 e chiudendo la serie per 4-2 contro una Golden State che ha lottato fino all’ultimo possesso. Kawhi Leonard completa la sua missione. Era arrivato a Toronto,, dopo gli anni a San Antonio, per ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors campioni. Vittoria 114-110 in gara-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito in queste notti. I Toronto Raptors sono campioni NBA Golden State si deve rammaricare per l’incredibile sfortuna avuta in queste Finals e per l’ennesimo infortunio ad una delle sue stelle. Klay Thompson ha abbandonato il campo a fine terzo quarto, chiudendo da miglior marcatore con 30 punti. Non bastano anche i 22 punti di ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine terzo quarto (88-86) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La notizia intanto è quella che Klay Thompson non tornerà in campo. 91-91 TRIPLA DI VANVLEET! 91-88 Penetrazione vincente di Cook. 89-88 Layup di Ibaka. 89-86 Piazzato di Ibaka. 89-84 Un solo libero per Cousins. FINISCE IL terzo quarto! Non vale l’ultimo tap in offensivo di Leonard. Golden State è avanti di due punti, ma ha perso anche Klay Thompson, che è rientrato negli spogliatoi per ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti a fine secondo quarto (60-57) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Si chiude un primo tempo bellissimo. Toronto guida con 21 punti di un ottimo Kyle Lowry, mentre Thompson tiene a galla Golden State con 18 punti. Palla persa da Golden State. 57-60 Grandissima penetrazione di Lowry. 28 secondi alla fine. 57-58 Tre liberi per un perfetto Klay Thompson. Terzo fallo di Kawhi Leonard. Thompson va in lunetta. 54-58 Dentro anche il libero ...