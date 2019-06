ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019) E'a New York a 94 anni l'attrice. Aveva ottenuto due candidature all'Oscar per "Unda marciapiede" e "Marlowe il poliziotto privato". L'annuncio della scomparsa è stato dato da un amico al New York Times, precisando che il decesso è avvenuto in ambulanza mentre veniva trasportata in ospedale dopo aver accusato un malore. Dopo aver iniziato la carriera sul palcoscenico tra gli anni 40 e 50, l'attrice era apparsa nell'episodio pilota del "The Dick Van Dyke Show".Il primo ruolo importante diè arrivato nel 1969 con "Unda marciapiede" al fianco di Jon Voight e Dustin Hoffman. Con un ruolo di quasi cinque minuti è riuscita ad entrare nella storia del cinema e non uscirne più. La sua fama è rimasta legata a questa piccola parte che le è falsa una nomination all'Oscar come miglior attrice non. Stesso premio sfiorato di nuovo nel 1975 ...

ilfogliettone : E' morta Sylvia Miles, protagonista di 'Un uomo da marciapiede' - - Maryeterngif : MORTA L'ATTRICE SYLVIA MILES STAR DI 'UN UOMO DA MARCIAPIEDE' - ATTORI ATTRICI MUSICISTI PERSONAGGI CELEBRI MORTI-… - POPCORNTVit : Morta Sylvia Miles: la star di 'Un uomo da marciapiede' aveva 94 anni -