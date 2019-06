Come sincronizzare audio e video su PC

chimerarevo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dopo aver scaricato un filmato da Internet, vi siete accorti che l’e ilnon sono sincronizzati e per questo adesso state cercando una soluzione per risolvere il problema. All’interno di questa nuova guida leggi di più...

Kimicohippy : La RAI che non riesce a sincronizzare l'audio con le immagini come succedeva a metà anni Ottanta del secolo scorso.… - MattServa : Effettivamente sincronizzare i propri dispositivi iOS direttamente all'interno di Finder ha molto più senso che pas… - gigibeltrame : Come sincronizzare i sottotitoli -