Attira bimba in un parcheggio e la violenta | arrestato un 71enne

(Di venerdì 14 giugno 2019) Giorgia Baroncini È successo in provincia di Udine. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, era stato scarcerato nel 2018 dopo essere stato condannato a 7 anni di reclusione per aver commesso un reato analogo Hato neldi un ristorante di Cividale del Friuli (Udine) unadi 9 anni. Poi l'ha molestata. Unè stato cosìper violenza sessuale a danno di minore. L'episodio risale allo scorso 31 maggio. L'uomo, come hanno ricostruito gli investigatori, è entrato nel locale verso le 21.00 e ha consumato diverse bevande alcoliche al banco. Poco dopo, notando due bambine che giocavano nel cortile del ristorante, è uscito dal locale e, con una scusa, è riuscito adre una delle due in un angolo del. Una zona buia e lontana da tutti dove l'hata diverse volte. È stata l'amica dellaa dare l'allarme. La piccola è ...

