“Vietato sputare a terra” | la singolare ordinanza di un sindaco del Beneventano

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ignazio Riccio Il provvedimento rientra in uno più generale di divieto di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, ma prevede una serie di proibizioni per la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente Davverol’iniziativa deldi Calvi, un piccolo Comune della provincia di Benevento. Il primo cittadino ha emesso un’nella quale è fatto espresso divieto dia terra. “È vietatogomme americane sul selciato”, scrive ilArmando Rocco. Il provvedimento rientra in uno più generale di divieto di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, ma prevede una serie di proibizioni per la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente. Non si potrà, ad esempio, “bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche”, o “soddisfare i bisogni ...

alfredonazzaro : Ah, ecco! Notiziona - qvantis : RT @mmayr5: @SoniaGrotto @qvantis Non poteva sapere !!! Hanno eliminato dai Bus le vecchie scritte ' Vietato Sputare' e ' La persona educ… - mmayr5 : @SoniaGrotto @qvantis Non poteva sapere !!! Hanno eliminato dai Bus le vecchie scritte ' Vietato Sputare' e ' La… -