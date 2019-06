Sold out sulle aste Btp | spread giù Alla faccia di Juncker e Moscovici

Federer-Nadal - Sold out al Roland Garros? Non proprio : il curioso stratagemma per riempire i posti vuoti : posti vuoti durante la super sfida del Roland Garros tra Federer e Nadal: i vertici del torneo studiano un particolare stratagemma per non farlo notare agli occhi delle telecamere La semifinale del Roland Garros tra Roger Federer e Rafa Nadal è stato il match più atteso del torneo parigino. Da una parte il 20 volte campione Slam che torna al French Open 3 anni dopo l’ultima volta, dall’altra il dominatore spagnolo che domenica ...

Gazzelle : ecco chi è il giovane artista romano Soldout con il “Punk tour” : Prosegue senza sosta il successo di Gazzelle, il giovane artista romano che, dopo aver girato l’Italia con il suo “Punk tour”, la tournée quasi tutta sold out che lo ha visto protagonista nei principali club di tutto il Paese, aggiunge un nuovo appuntamento estivo. Alle date già annunciate, infatti, si unisce il concerto di Marina di Pietrasanta (LU), previsto per mercoledì 10 luglio 2019 al Lofter Date in occasione del 40° festival de La ...

Mondiali di calcio femminile – Il riscatto delle giocatrici : Italia-Brasile Sold out : Il riscatto delle giocatrici: record di vendite in tutto il mondo per i biglietti dei Mondiali di calcio femminile Nonostante i tanti pregiudizi, i Mondiali di calcio femminile stanno regalando spettacolo puro agli appassionati del pallone. Le atlete, professioniste e talentuose così come i loro colleghi uomini, stanno ottenendo il riscatto tanto desiderato, diventando sempre più popolari e ammirate. Il torneo ha raggiunto infatti un ...

Rilasciato il video di La Verità di Vasco Rossi in versione live - fuori la clip dei Sold out a San Siro : La Verità di Vasco Rossi ha già una sua versione live. Dopo i due sold out allo Stadio San Siro di Milano, quelli che hanno raccolto 120000 persone sotto il palco, il Blasco annuncia una clip che raccoglie le due esibizioni sul palco dell'arena del rock. Il video è girato da Pepsy Romanoff con la direzione artistica di Vince Pastano. In pochi minuti, la clip ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni in attesa che i concerti ...

Arrivano nuovi concerti di Renato Zero dopo i 4 Sold out a Roma : date e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i nuovi concerti di Renato Zero dopo i sold out già registrati a Roma per tutte e quattro le prime date annunciate per il supporto di Zero Il Folle, nuovo album di inediti che ha anticipato con il singolo Mai più da soli di cui è già stato pubblicato il video ufficiale. Le nuove date sono aperte per Roma, al Palazzo dello Sport, per l'8 e il 9 novembre, mentre Renato Zero sarà a ancora a Bari nella data del 26 gennaio, sempre ...

Finti Sold out per concerti di Ligabue - il tour negli stadi stona nell’analisi del C1 di Striscia La Notizia : I concerti di Ligabue con biglietti a pochi centesimi? Secondo Striscia La Notizia non sarebbe una possibilità così remota, soprattutto dopo le analisi condotte sui documenti che rivelano il numero di biglietti venduti a prezzo standard, quelli in omaggio e quelli venduti a pochi centesimi. Secondo quanto fatto emergere da Striscia, almeno il 10% dei biglietti venduti per il prossimo concerto in Calabria sarebbero stati concessi in omaggio. ...

Play off Serie C - domani le semifinali : stadi verso il Sold out. I pronostici dei tifosi delle 8 squadre : Play off, domani le semifinali: stadi verso il sold out. I pronostici dei tifosi delle 8 squadre impegnate domani nelle gare di andata. Play off Serie C= spettatori sugli spalti. Non è un’equazione, ma i numeri in crescita negli stadi della C per i Play off. Spicca un dato su tutti: i 18mila per Catania-Trapani ed è… ancora la vigilia del match. Anche gli altri stadi vanno verso il sold out. Ancora numeri: al 22 maggio con le ultime gare ...

Tre Sold out per Marco Mengoni all’Arena di Verona - sotto la pioggia per un inizio dalla platea (video) : Marco Mengoni all'Arena di Verona per tre concerti sold out (uno dei quali sotto la pioggia!). La location non consente di conservare l'ingresso alla Michael Jackson e anche laser e luci subiscono le conseguenze di un palco statico, che all'Arena di Verona non può farsi spuntare le "ali" che abbiamo visto nei palazzetti dello sport. A supplire alle mancanze c'è l'eleganza di una location magica che accoglie Marco Mengoni commossa, al punto che ...

Inter-Empoli Sold out - aperto anche il terzo anello : “festa o guerra” : Si avvicina la partita decisa per la stagione di Inter e Empoli, le due squadre sono alla ricerca di punti per la Champions League e la salvezza e non possono permettersi un passo falso per non complicare la corsa ai rispettivi obiettivi. Nel frattempo pubblico delle grandi occasioni a San Siro, venduti oltre 67mila biglietti, con il dato finale che potrebbe sfiorare i 70mila, in mattinata infatti è stato aperto anche il terzo anello ...

Marco Mengoni all’Arena di Verona per un triplo concerto Sold out dell’Atlantico Tour (scaletta) : Marco Mengoni all’Arena di Verona, da stasera per tre concerti consecutivi nell’anfiteatro scaligero. Da oggi, venerdì 24 maggio, a domenica 26 maggio l’artista di Ronciglione sarà a Verona per tre concerti-evento all’Arena nell’abito del suo Atlantico Tour. La nuova Tournée live di Marco Mengoni nei palasport segue la pubblicazione del disco di inediti Atlantico, rilasciato con Sony sul finire del 2018. Attualmente è in radio il singolo ...

Inter - San Siro verso il Sold out per la sfida Champios con l’Empoli : L’Inter chiama a raccolta tutti i suoi tifosi per la decisiva sfida con l’Empoli di domenica. Si va verso il sold out a San Siro, con 65mila biglietti venduti e ancora poche disponibilità anche nel terzo anello rosso, aperto per l’occasione. Per spingere la squadra di Spalletti verso l’obiettivo Champions, 70mila clap banner saranno distribuiti […] L'articolo Inter, San Siro verso il sold out per la sfida Champios con l’Empoli ...

Addio De Rossi - Sold out e coreografie all’Olimpico per il saluto al capitano della Roma : Diciott’anni di Roma. E un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e sarà una festa, anche se dal sapore amaro, perché la situazione si sarebbe potuta gestire in maniera diversa. All’Olimpico sono previsti 63mila spettatori: ai 24mila abbonati infatti si devono aggiungere i 39mila che hanno acquistato il ...

Napoli-Inter - è quasi Sold-out per distinti e tribune : Nonostante i disagi per i lavori delle Universiadi, per cui gli anelli inferiori del San Paolo sono chiusi, e soprattutto la questione aperta tra i tifosi e la società, la vendita per Napoli-Inter sta facendo registrare ottimi risultati. Dopo la delusione di Napoli-Cagliari che ha fatto registrare un record negativo di presenze all’impianto di Fuorigrotta, non ci aspettava forse che in tanti rispondessero all’appello per ...

La prevendita di OnePlus 7 Pro è già Sold out : per averne uno rimangono due strade - ecco quali : Per la prima volta nella sua giovane storia, OnePlus ha ufficializzato in un sol colpo due smartphone, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro L'articolo La prevendita di OnePlus 7 Pro è già sold out: per averne uno rimangono due strade, ecco quali proviene da TuttoAndroid.