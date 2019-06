Smontano e rubano alcune macchine per stampare giornali Due arresti a Napoli

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sono stati bloccati e arrestati mentre caricavano su un furgone pezzi di macchinari per la stampa. Due uomini di 33 e 39 anni sono stati notati da agenti della Squadra Volanti della questura di Benevento nel retro dei locali della ex stamperia de 'Il Sole 24 ore', in contrada Torre Palazzo, intenti a caricare su un furgoncino diversi quintali di materiale ferroso. Il controllo all'interno del mezzo ha permesso di trovare molte parti meccaniche utilizzate per la confezione del giornale mentre il sopralluogo all'interno dello stabile ha appurato che molte strutture erano state smontate e che la catena posta a chiusura del cancello di ingresso era stata tranciata. In un deposito poco distante, di proprietà di uno dei due uomini arrestati, gli agenti hanno trovato altri pezzi degli stessi macchinari. I due devono ora rispondere di furto continuato in ...

