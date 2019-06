Il mare più bello d' Italia del 2019

È a San Vito Lo Capo il mare più bello d’Italia e conquista le 5 vele di Legambiente : Arriva il massimo riconoscimento per una delle più belle perle siciliane. San Vito Lo Capo ottiene le 5 vele della guida «Il mare più bello d’Italia 2019» di Legambiente e Touring Club Italiano. Questa mattina si è svolta nella Capitale la presentazione ufficiale della guida Touring. Così San Vito lo Capo conquista questo prestigioso riconoscimento. Le vele, infatti, sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma ...

"Il mare più bello del 2019 è il Tirreno". La guida di Legambiente e Touring club italiano : Il Cilento, la maremma e la Sardegna sono le regine del mare del 2019. A stabilirlo è la guida di Legambiente e Touring club italiano, presentata oggi a Roma, che da questa edizione porta il nuovo simbolo dedicato ai comuni “plastic free”. A guidare la classica Pollica (Sa), poi Castiglione della Pescaia (Gr) e Posada (Nu). Il Tirreno è il mare più premiato; qui le cinque vele vengono assegnate a sette ...

Il mare più bello? Ecco gli itinerari irrinunciabili dell'estate 2019 con le "spiagge da premio" : Se il turismo italiano è in ripresa (nonostante l'avanzata anche della Cina) c'è ancora tanto da lavorare per valorizzare il...

“‘Il mare più bello 2019” è il Tirreno : la classifica di Legambiente e Touring Club che valuta anche i comuni plastic free : Le località più belle d’Italia si affacciano sul Tirreno. Quest’anno la guida di Legambiente e Touring Club Italiano, “Il mare più bello 2019” assegna il riconoscimento delle 5 vele a sette comprensori turistici bagnati da quelle acque. Pollica (Salerno) e il Cilento Antico al top della classifica, seguiti da Castiglione della Pescaia (Grosseto) e la maremma Toscana e Posada (Nuoro) con le Terre della Baronia e il Parco di Tepilora. ...

Guida Blu 2019 : dove trovare il mare più pulito d'Italia : Cilento Antico (Salerno), maremma Toscana (Grosseto), Baronia di Posada e Parco di Tepilora(Nu), Litorale di Chia (Sud Sardegna), Baunei (Nu), Alto Salento Jonico (Lecce), Planargia (Oristano), Costa d'Argento e Isola del Giglio (Grosseto), Cinqueterre (Spezia), Pantelleria (Trapani), Gallura costiera e AMP Capo Testa (Sassari), Costa del Mito e Costa degli Infreschi e Masseta (Salerno), Alto Salento Adriatico (Lecce), Parco agrario degli Ulivi secolari

Gabicce mare - sindaco Pd : “Giovani del Sud non vogliono più lavorare negli alberghi perché prendono il reddito” : “Faccio un appello a chi cerca un lavoro e soprattutto a coloro che abbiano voglia di lavorare. A tutti loro dico di venire a Gabicce mare e chiedere all’associazione albergatori e ai vari hotel di essere disponibili a lavorare per l’imminente stagione. In base a quanto mi è stato spiegato dagli operatori, la carenza di personale è senza precedenti proprio perché mancano i destinatari del reddito di cittadinanza“. A dirlo è il ...

The Voice 2019 - Simona Ventura prova a rianimare un format morto ma (purtroppo) non ci riesce : arrivederci - a mai più : FQ Magazine Pamela Perricciolo: “La colpa è nostra al 50%. Il resto è di chi ci ha invitato in tv: se non avessimo fatto audience ci avrebbero denunciato per truffa” Difficile, se non impossibile, cercare di rianimare un format senza segnali di vita e che non ha mai sfondato in Italia in sei edizioni. Questa è stata la scommessa (azzardata) di ...

Viaggiare rende più felici che amare e sposarsi : lo conferma uno studio : Viaggiare costantemente può renderci più felice del convolare a nozze e avere un figlio. In alcuni casi è così, sostiene una ricerca scientifica. Per molti Viaggiare è uno stile di vita, non soltanto un’occasione per staccare la spina e concedersi un po’ di relax. Prendere il volo, scoprendo luoghi e culture differenti, ci consente di aprire la mente e confrontarci col mondo che ci circonda, soprattutto al di fuori dei confini ...

Motori – Pneumatici : 3 semplici consigli per consumare meno e renderli più sicuri : L’estate è ormai alle porte, per ottenere il meglio dalla guida estiva accertarsi della giusta pressione degli Pneumatici è fondamentale per la sicurezza, la longevità e il consumo di carburante Ecco tre buone ragioni per controllare la pressione degli Pneumatici. Guida più facile e sicura La pressione influenza fortemente la manovrabilità e la sicurezza dell’auto. Pneumatici non gonfiati in modo sufficiente o con pressione di gonfiaggio ...

A Castellammare di Stabia è stata varata Trieste - la più grande nave militare italiana costruita nel Dopoguerra : Sabato mattina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è stata varata Trieste, la più grande nave militare italiana costruita nel Dopoguerra. Trieste è enorme: è lunga 245 metri e ha un dislocamento di 33mila tonnellate (per fare un

Juventus - Pjanic : “Allegri sa come trasformare 24 calciatori in una squadra. Francia? Era più facile ma ho scelto la Bosnia” : Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, oggi pomeriggio all’Allianz Stadium ha partecipato a un evento organizzato da Randstad dedicato ai talenti e ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, il bosniaco ha parlato di Allegri: “Allegri sa bene come trasformare ventiquattro calciatori in una squadra. Gli ho sempre fatto i complimenti per come è riuscito a gestire il gruppo. Noi giocatori siamo sempre stati ...

“La mafia non è più quella di una volta” - il nuovo grottesco sguardo di Franco maresco sulla Sicilia di oggi : Un nuovo, grottesco sguardo di Franco Maresco sulla Sicilia di oggi, con il ritorno di alcuni memorabili personaggi di “Belluscone“, primo fra tutti Ciccio Mira. In questa clip tre momenti estratti dal film. Si parte con la grande fotografa Letizia Battaglia che, mentre si reca all’Albero Falcone di via Notarbartolo il 23 maggio 2017, fa alcune amare considerazioni sul senso della manifestazione. Subito dopo, nei pressi ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani : “Demare è stato più forte - devo accettarlo. Quanto resterò qui? Vediamo” : Elia Viviani si è dovuto accontentare del secondo posto in occasione della decima tappa del Giro d’Italia 2019, il velocista della Deceuninck-Quick Step si è arreso al cospetto di Arnaud Demare e ha dunque dovuto rinviare l’appuntamento con il primo successo in questa Corsa Rosa. Il veneto ha lanciato un buono sprint sul traguardo di Modena ma oggi era difficile avere la meglio nei confronti del transalpino che ha sfruttato anche la ...