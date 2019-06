HongMeng OS in arrivo a ottobre | ma Huawei starebbe valutando un’alternativa russa

tuttoandroid

(Di giovedì 13 giugno 2019) Mentre Hongmens OS potrebbe arrivare nel mese di, spunta una nuova alternativa ad Android, e viene dalla Russia. L'articoloOS in, maun’alternativaproviene da TuttoAndroid.

zazoomblog : Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS (almeno in Cina) - #Huawei #arrivo #settembre… - TuttoAndroid : Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS (almeno in Cina) - Peggy92927163 : Domenica di fuoco con Huawei ed il sistema operativo Hongmeng: duplice svolta in arrivo - OptiMagazine .Moda econom… -