Delusione E3 2019 | per Microsoft è anche colpa di Sony

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti undicesima tappa : Ewan ancora a segno - Demare si prende la maglia - Delusione per Viviani : Altra volata al Giro d’Italia e a imporsi sul traguardo di Novi Ligure è stato l’australiano Caleb Ewan, che ha battuto il francese Arnaud Démare e il tedesco Pascal Ackermann, mentre al quarto posto si è piazzato il campione italiano Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle dell’undicesima del Giro d’Italia 2019. Caleb Ewan 10: una vittoria netta per il 24enne di Sydney, che firma così il bis, dopo ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio conquista uno storico titolo iridato - Vito Dell’Aquila unica Delusione : Si è concluso con la quinta e ultima giornata il programma dei Mondiali 2019 di Taekwondo andati in scena a Manchester, in Gran Bretagna, nella scorsa settimana. La Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano, non a caso premiato come Miglior Coach relativamente alle squadre maschili della rassegna iridata, ha recitato un ruolo da assoluta protagonista confermandosi come una delle realtà emergenti più competitive del panorama ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Simone Alessio conquista uno storico titolo iridato - Vito Dell’Aquila unica Delusione : Si è concluso con la quinta e ultima giornata il programma dei Mondiali 2019 di Taekwondo andati in scena a Manchester, in Gran Bretagna, nella scorsa settimana. La Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano, non a caso premiato come Miglior Coach relativamente alle squadre maschili della rassegna iridata, ha recitato un ruolo da assoluto protagonista confermandosi come una delle realtà emergenti più competitive del panorama ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Delusione finale per Ruggero Tita e Caterina Banti - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei medaglia d’oro U23 : Sono terminati nella giornata di ieri gli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano della stagione preolimpica del calendario velistico internazionale che ha visto le stelle della disciplina darsi battaglia nelle acque di Weymouth, località sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La squadra italiana si presentava al via con importanti ambizioni di medaglia e con quattro imbarcazioni competitive in chiave podio. Nonostante una buona ...

Tekwondo - Mondiali 2019 : Delusione per Antonio Flecca nei -58 kg - l’azzurro sconfitto al primo turno dal brasiliano Eduado Baretta : Partenza in salita per la spedizione azzurra ai Mondiali 2019 di Taekwondo, iniziati questa mattina a Manchester, in Inghilterra. Nella giornata dedicate alle prime fasi delle categorie -58 kg al maschile e -46 kg e -73 kg al femminile, il primo italiano a scendere in pedana è stato Antonio Flecca. L’azzurro, n.53 del ranking mondiale, ha rimediato una brutta sconfitta per 4-11 nell’incontro di apertura da parte del brasiliano ...

Playoff e promozione Serie B 2019/ Cittadella e Verona ok - Delusione Perugia : Playoff Serie B 2019: ecco chi troverà posto nel tabellone finale della lotta promozione in Serie A. Fuori il Perugia, dentro il Cittadella.