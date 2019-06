Consigli per dimagrire e rimettersi in forma per l’estate

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 giugno 2019) È finalmente arrivata la tanto attesa estate, con le sue splendide giornate di sole e la voglia di passare più tempo all’aria aperta scoprendosi dagli abiti pesanti. Come spesso accade in questo periodo, si organizzano weekend e vacanze con la famiglia o con gli amici. Una delle mete preferite dagli italiani è sicuramente il mare, in particolar modo le spiagge magnifiche del sud Italia e delle nostre isole. Con il maltempo che ci ha accompagnato fino a pochi giorni fa, molti di noi si ritrovano solo adesso a valutare il proprio fisico, magari trascurato per tutto l’inverno. Qualcuno può aver scoperto con sgomento di non essere pronto per la famigerata “prova costume” e il panico da primo weekend al mare incombe. Ecco che quindi nascono miriadi di diete lampo e improvvisate, fornite da coach alla ricerca di clienti facili o da amiche fidate in buona fede che riferiscono l’ultima moda in ...

