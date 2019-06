Vieni da me | Milena Vukotic fa una confessione sul suo matrimonio

lanostratv

(Di mercoledì 12 giugno 2019)da me: “Io e mio marito siamo sposati, ma viviamo separati” Si avvicina l’ultima puntata dida me e oggi Caterina Balivo ha invitato nel suo salotto pomeridiano la grazia incarnata ovveroche è uscita trionfante da Ballando con le stelle nonostante non abbia alzato la coppa (andata invece a Lasse).da me ha ripercorso la sua brillante carriera, dagli inizi a Parigi fino alla fortuna incontrata a Roma con Federico Fellini e gli altri grandi registi dell’epoca, ma è parlando della sua vita privata che ha spiazzato la conduttrice e il pubblico in studio raccontando quanto segue: “Siamo sposati, ma viviamo in due appartamenti separati. E’ molto consigliabile” L’attrice ha precisato che per una ragione pratica il marito Alfredo Baldi ha preso l’appartamento accanto al ...

WONDERVELLIS : sto guardando “vieni da me” e c’è milena vukotic, le hanno fatto vedere un video di lino banfi... mi sono commossa,… - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Milena Vukotic: “Quando ho visto La Strada di Fellini ho capito che…” -