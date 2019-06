TRIALS OF MANA arriva su Nintendo Switch | PC e PS4 con il remake

gamerbrain

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Square Enix infonde nuova vita nella seriecon la presentazione di uncompleto diof, completamente ricreato con combattimenti GDR d’azione, sistemi di aumento di livello e abilità e moderna grafica 3D. Il gioco arriverà nei primi mesi del 2020 per, PlayStation 4 e su STEAM.ofè uncompleto in alta definizione del terzo capitolo della serie, uscito solo in Giappone nel 1995 con il titolo Seiken Densetsu 3.ofracconta la storia di sei eroi e della loro battaglia per sconfiggere i mostri che cercano di conquistare il mondo mentre il potere delè indebolito. I giocatori possono personalizzare il proprio gruppo composto da tre eroi scelti tra sei personaggi unici con cui vivere storie diverse. SQUARE ENIX ha anche annunciato che Collection ofè ...

