Shazam per Android riconosce i brani in riproduzione sullo stesso smartphone

(Di mercoledì 12 giugno 2019)è una delle app più usate per conoscere il titolo di un brano che si sta ascoltando alla radio, alla TV o da qualsiasi altra fonte esterna allo. Da oggi, per chi usa unoè in grado di individuare anche la musica riprodotta da app di terze parti all’interno dello. La novità, annunciata tramite le pagine del supporto ufficiale, sarà sicuramente apprezzata da molti perché è l’unica comodità che mancava a un servizio che per il resto era già efficiente. Ad esempio, in tanti usano loper ascoltare la radio, e non poter sapere “al volo” il titolo di un brano solo perché la fonte diè il telefonoera una scocciatura. Con la nuova versione di, invece, esordisce la funzione “Pop Up”. Crea una notifica persistente: basterà selezionarla verrà creato un pulsante mobile, un ...

