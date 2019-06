Maltempo | Enel | “Nessun danno alla diga di Pagnona”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “L’impianto in questione non ha riportato alcun malfunzionamento néstrutturale”. Lo da sapereGreen Power, società del Gruppodedicata alle energie rinnovabili n merito alle notizie di stampa circa lo stato delladi Pagnona in provincia di Lecco. “In seguito alle abbondanti precipitazioni che hanno interessato l’area nelle ultime ore, Egp ha attivato, in accordo con gli enti preposti, le procedure standard applicate in caso di eventi di piena. Già dalle ore 13 la quota di invaso dellaera scesa al di sotto della soglia di allerta”.Green Power sottolinea che “sta operando in stretta sinergia con tutti gli Enti locali – Regione, Protezione Civile, Prefetture di Lecco e Sondrio e Ufficio Dighe, per garantire la sicurezza del territorio”. L'articolo: “Nessundi ...