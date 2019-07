FCA-Renault - La fusione è saltata anche per colpa del governo giapponese : La fusione tra la Renault e la Fiat Chrysler è saltata per l'eccessiva ingerenza della politica, non solo francese ma anche giapponese. Il ruolo del Giappone e dell'esecutivo guidato da Shinzo Abe non è finora mai emerso in nessuna ricostruzione, ma ora l'agenzia Bloomberg ha lanciato un'indiscrezione che potrebbe fornire un quadro ancor più complesso del fallito matrimonio tra i due costruttori.I timori per le conseguenze sulla ...

Il governo giapponese non riesce a convincere gli impiegati a togliersi la cravatta : Con l'estate arriva il caldo, con il caldo si accende l'aria condizionata in appartamenti, negozi e uffici, in Giappone invece arriva il Cool Biz. Come scrive Il Foglio “qualche giorno fa, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il resto del governo si sono presentati alla stampa in maniche di camicia – la camicia kariyushi, quella tradizionale di Okinawa”, ma il suo non è un atto di ribellione ai ...

Il governo giapponese non riesce a convincere gli impiegati a togliersi la cravatta : Con l'estate arriva il caldo, con il caldo si accende l'aria condizionata in appartamenti, negozi e uffici, in Giappone invece arriva il Cool Biz. Come scrive Il Foglio “qualche giorno fa, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il resto del governo si sono presentati alla stampa in maniche di camicia – la camicia kariyushi, quella tradizionale di Okinawa”, ma il suo non è un atto di ribellione ai ...