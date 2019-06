Huawei | indiscrezioni riportano di un progetto segreto del 2012 per sostituire Android

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Definito internamente dalla società, “colloqui sul lago”, prende una forma nuova, ildi sviluppare un sistema operativo per lo smartphone cinese. La questione ha assunto un carattere d’urgenza, dopo gli ultimi sviluppi della blacklist commerciale degli Stati Uniti e dopo lo stop degli aggiornamenti di google. Lo ha rivelato il South China Morning Post, citando fonti vicine alla compagnia. Nelquando ilebbe inizio si mantenne tutto segretato Sette anni fa, in una villa di fronte a un lago, a Shenzhen, si tenne una riunione a porte chiuse, durata diversi giorni. A partecipare alla riunione, un piccolo gruppo di manager e tecnici dellaTechnologies, capeggiati dal fondatore Ren Zhengfei. Il tema principale della riunione era quello di scambiarsi informazioni su come,, poteva rispondere al crescente successo del sistema operativo...

