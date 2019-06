Gip di Palermo | Tra Paolo Arata e Armando Siri accordi corruttivi

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Dalle attività di indagine è emerso cheha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri gli attuali influenti contatti con esponenti del partito della Lega, effettivamente riscontrati e spesso sbandierati damedesimo”. Lo scrive il gip dinella misura cautelare che ha disposto l’arresto di, ex consulente del Carroccio ed ex deputato di Forza Italia, del figlio e dell’imprenditore alcamese Vito Nicastri finito in manette col figlio Manlio.Per tutti l’accusa è di corruzione, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio.Per i pm die Nicastri, ritenuto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro, sono soci in affari.“ha fatto tesoro della sua precedente militanza politica, in Forza Italia, - scrive il gip - per trovare canali privilegiati di interlocuzione con ...

