Elisabetta Gregoraci bacia il fidanzato Francesco | l’amore continua

Troppo sexy per un parco! Elisabetta Gregoraci massacrata sui social : "Look Troppo sexy per andare a giocare col figlio Nathan nel parco dedicato a Pinocchio". Così il web bolla l'outfit scelto dalla Gregoraci. In gita col figlio Nathan Falco al "Parco di Pinocchio", a Collodi, in provincia di Pistoia, Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato a immortalare la bella gita insieme in una serie di scatti postati su Instagram. Se per correre e divertirsi nello splendido parco a tema dedicato al burattino più famoso ...

Elisabetta Gregoraci : nuovo show e aria di crisi col fidanzato - gossip : Elisabetta Gregoraci: nuovo programma, ma aria di crisi col fidanzato, il gossip Elisabetta Gregoraci sarebbe stata ‘ingaggiata’ nella squadra di Quelli che il Calcio in vista della prossima stagione televisiva. L’ex moglie di Flavio Briatore andrebbe a rimpolpare il team che al momento vede protagonisti Luca e Paolo e Mia Ceran. Questo lo spiffero che ha […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: nuovo show e aria di crisi col ...

Il sexy incidente di Elisabetta Gregoraci a Quelli che il calcio : Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un incidente bollente a “Quelli che il calcio”. Mentre era in diretta, il microfono che indossava sulla sua camicetta di seta si è spostato accidentalmente mostrando parte del suo seno. Un momento di imbarazzo? Gelo in studio? Macché! Elisabetta è scoppiata in una allegra risata, mentre si ricomponeva, sistemando meglio il microfono.--Inoltre il suo sexy siparietto è proseguito più tardi sui social ...

Elisabetta Gregoraci - Signorini e la crisi con il fidanzato : "Schifo a livelli infiniti" - sfogo violentissimo : Problemi di cuore per Elisabetta Gregoracci. Archiviato il matrimonio durato 11 anni con l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, per la show girl calabrese c'è aria di crisi anche nel rapporto con l'attuale fidanzato. Si tratta di Francesco Belluzzi,

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi/ Foto - amore alla luce del sole : baci e... : Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, amore alla luce del sole: baci e coccole durante una vacanza alle Terme di Saturnia.

Elisabetta Gregoraci bacia il nuovo compagno : Il matrimonio fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è definitivamente archiviato. I due hanno un ottimo rapporto e insieme hanno l'amato figlio Nathan Falco. Sono una bella famiglia, seppur ...

Elisabetta Gregoraci in bikini a Miami con Bettuzzi : E’ partita per Miami con il compagno Francesco Bettuzzi e dal mare posta scatti mozzafiato in bikini in cui mostra addominali scolpiti. Tra un bagno di sole e una seduta nella spa, Elisabetta Gregoraci manda video divertenti con la sua dolce metà. I follower mettono like e aspettano altri dettagli piccanti della fuga Oltreoceano…