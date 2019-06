È il momento perfetto per l’addio tra Insigne e il Napoli

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Pubblichiamo lo status Facebook di Antonio Guarino, giornalista di Identità Insorgenti Due rondini non fanno primavera. O, per dirla in termini squisitamente calcistici, due perle di così rara bellezza a poco servono per trovare una risposta chiara ed esaustiva a quel dilemma che, a mio parere, risponde al nome di Lorenzo. Un’incognita, in primo luogo, di natura emotiva, caratteriale e finanche motivazionale. A, Lorenzo paga il nefasto scotto del (non) riuscire ad essere profeta in patria. E lo ha dimostrato più volte. Soprattutto in quest’anno da poco archiviato. Con atteggiamenti irritanti e un linguaggio del corpo che non faceva nulla per nascondere malcontento e insofferenza. Verso i propri compagni di squadra e, mi auguro, soprattutto verso le sue prestazioni. Quello di, però, è un quesito di difficile soluzione soprattutto sul piano tattico. Non ...

SabrinaSalerno : Il momento perfetto è una sensazione che esplode nel mio cuore e nella mia mente; sono attimi di felicità dove so c… - silvietta1908 : RT @stavofacendo: Siamo in un momento perfetto: avete sentito la consistenza perfetta della Nutella temperatura ambiente con sto caldo?! - Allimprovvisoil : RT @stavofacendo: Siamo in un momento perfetto: avete sentito la consistenza perfetta della Nutella temperatura ambiente con sto caldo?! -