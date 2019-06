Detrazioni spese condominio 2019 | minimo | a chi spettano e come averle

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019), a chiAlcunesostenute per i lavori condominiali possono essere portate in detrazione; i lavori di ristrutturazione, per esempio, cioè quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dei condomini, oppure quelli per la riqualificazione energetica, quelli antisismici, o ancora quelli di sistemazione del verde.: bonus ristrutturazione In sintesi, il bonus per le ristrutturazioni permette di portare in detrazione il 50% dellesostenute fino a un tetto massimo di 96mila euro per ogni unità immobiliare. L’agevolazione può essere richiesta esclusivamente per legià sostenute – previa presentazione dei relativi bonifici – nel corso dell’anno e deve essere suddivisa tra tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli ...

LaVeraCronaca : In Italia esistono le detrazioni fiscali per i funerali. Ma nel concreto si rivelano essere fumo negli occhi… - UfficiStampaEgv : 1?? Novità per reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza 2?? Date e scadenze da ricordarsi sul pagamento d… - propitit : Detrazioni spese universitarie -