Bimba ferita da esplosione a Rocca di Papa | la piccola “in condizioni cliniche stabili”

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E’ instabili la bambina di 5 anni coinvolta nella violentache si è verificata presso il Comune didilo scorso lunedì 10 giugno. Laera stata trasportata in urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un severo trauma facciale e cranico. Nella serata di ieri, martedì 11 giugno, laè stata sottoposta, come da programma, a intervento di chirurgia maxillo-facciale per la riparazione di una frattura all’orbita oculare. Nelle prossime ore verrà effettuata una serie di esami per valutare legenerali e per programmare i successivi trattamenti. La paziente resta attualmente ricoverata nell’Area Rossa del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale. La prognosi rimane riservata. L'articolodadi: la“instabili” sembra essere il primo ...

